Capital Humano contabilizó 9.400 personas en situación de calle en 19 provincias

El Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, implementado por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, permitió contabilizar 9.421 personas en 19 provincias. De este total, el 17% son mujeres y el 83% varones.

En cuanto al rango etario, el 92% tiene más de 18 años, mientras que el 6% son menores de esa edad, según informó oficialmente la cartera, datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El informe se basó en 7.894 entrevistas realizadas en espacios públicos —como calles, plazas, zonas céntricas o periféricas—, así como en dispositivos de alojamiento, incluidos refugios, paradores y centros transitorios. La pesquisa reveló que el 32% de las personas lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee Documento Nacional de Identidad (DNI).

Además, un 52% de las personas relevaradas cuenta con la primaria completa pero no finalizó el nivel secundario; el 53% realiza alguna actividad laboral; el 56% percibe transferencias sociales; el 30% tiene ingresos previsionales; y un 8% recibe otros tipos de ingresos.

La ministra Sandra Pettovello destacó que el operativo se realizó en cumplimiento de la Ley N° 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal de las personas en situación de calle y de quienes están en riesgo de estarlo, con el objetivo de promover políticas que garanticen su identidad e integridad física.

En informes previos, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), junto al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, informó que la población en situación de calle en la ciudad aumentó un 27% entre abril de 2024 y mayo de 2025, pasando de 3.560 a 4.522 personas.

Por su parte, organizaciones sociales difundieron en julio datos preliminares del tercer censo popular de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, elaborado con metodología propia, en el que se estimó que hay 11.980 personas viviendo en las calles porteñas.

Desde junio pasado, el Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención a personas en situación de calle a las distintas jurisdicciones, manteniendo únicamente la función de establecer los lineamientos generales para las políticas a implementar.