Caos en Sudáfrica antes del Mundial: al menos 20 integrantes de la selección no pueden viajar por problemas de visa

La selección de Sudáfrica, una de las 48 participantes del Mundial 2026, retrasó su viaje a México debido a problemas en la tramitación de visados que afectan a parte de la delegación, informó este domingo la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA).

El equipo, conocido como Bafana Bafana, tenía previsto partir desde Johannesburgo hacia Ciudad de México en un vuelo chárter para instalarse en su centro de entrenamiento en Pachuca. Sin embargo, la federación confirmó que persisten inconvenientes con la documentación migratoria de varios jugadores y dirigentes.

Aunque la SAFA no especificó cuántos integrantes continúan sin sus visados, la emisora estatal SABC reportó que al menos 20 miembros de la delegación, en su mayoría futbolistas, aún tienen sus solicitudes en proceso en la Embajada de Estados Unidos en Johannesburgo. Además, uno o dos integrantes del cuerpo técnico habrían recibido una respuesta negativa, lo que obligó a la federación a acelerar gestiones para resolver la situación.

«La SAFA está trabajando contrarreloj para asegurar que el equipo viaje a Ciudad de México lo antes posible», indicó la entidad en un comunicado, en el que también anunció una reunión de emergencia para abordar el problema.

Este retraso altera los planes de preparación del seleccionado dirigido por el belga Hugo Broos, que esperaba aprovechar al máximo los días previos al debut mundialista. La federación había programado un amistoso frente a Jamaica el próximo 5 de junio como parte de la puesta a punto para el torneo.

La situación generó además una fuerte reacción política. El ministro sudafricano de Deportes, Gayton McKenzie, exigió explicaciones y calificó el episodio como un «desastre». «El desastre de los viajes y los visados es embarazoso y profundamente injusto para los jugadores y el cuerpo técnico. Nos están haciendo quedar como tontos», escribió en la red social X.

Este nuevo contratiempo se suma a otros problemas administrativos que afectaron recientemente a la selección. Durante las Eliminatorias, la FIFA sancionó a Sudáfrica con la pérdida de tres puntos obtenidos ante Lesoto por la indebida inclusión del mediocampista Teboho Mokoena, quien estaba suspendido.

A pesar de estas dificultades, Bafana Bafana logró clasificarse al Mundial tras finalizar en el primer puesto de su grupo, por delante de Nigeria, Benín, Lesoto, Ruanda y Zimbabue, asegurando su regreso a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia.

Sudáfrica integrará el Grupo A junto con los coanfitriones México, República Checa y Corea del Sur. Su debut será el 11 de junio frente a México en el partido inaugural del torneo, y durante la competencia concentrará en la Universidad del Fútbol del CF Pachuca, ubicada al noroeste de Ciudad de México.