Caos en las 12 Horas de Bathurst: un canguro fue atropellado a 250 km/h y cuando volvieron a correr dos autos protagonizaron un choque estremecedor

Las 12 Horas de Bathurst, por el Intercontinental GT Challenge, fueron el escenario de dos sucesos tan increíbles como estremecedores. Apenas comenzada la competencia en Australia, el piloto alemán Christopher Mies chocó su Ford Mustang GT3 contra un canguro en una recta cuando marchaba a máxima velocidad. Y una vez reanudada la prueba, el estonio Ralf Aron se estrelló con su Mercedes-AMG contra el Porsche del austríaco Johannes Zelger, que había quedado detenido en el medio de la pista tras impactar contra un muro de contención.

La carrera recién se había iniciado en el Mount Panorama Circuit, ubicado en la ciudad de Bathurst, cuando se produjo el primer episodio. Apenas transcurridos 20 de los 720 minutos previstos, Mies embistió a un canguro en plena recta Conrod, en condiciones de baja visibilidad. Según detalló su compañero Dennis Olsen, el impacto se produjo a no menos de 250 km/h.

El Mustang GT3 del equipo HRT Ford Racing sufrió daños irreparables y quedó fuera de competencia. Mies, dos veces ganador de la prueba, descendió del auto por sus propios medios, aunque visiblemente conmocionado. Más tarde relató que el parabrisas quedó completamente destruido y que, tras el choque, no veía nada y estaba cubierto de sangre del animal. El piloto fue asistido en el centro médico del circuito y no presentó lesiones de gravedad. El animal murió en el acto, según confirmaron medios especializados.

— Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) February 14, 2026

“Fue un impacto enorme. En el momento en que vi al canguro fue el momento del golpe. No hubo advertencia previa”, explicó el alemán, quien incluso señaló que todos los años se registran apariciones de fauna en las inmediaciones del trazado, un circuito de 6,2 kilómetros con fuertes desniveles y sectores delimitados por muros.

Horas más tarde, ya con la competencia relanzada tras una neutralización, se produjo el segundo accidente de magnitud. La secuencia comenzó cuando Zelger golpeó el muro en la zona de McPhillamy Park. Su Porsche descendió con daños hasta Forrest’s Elbow, donde, tras un roce con otro auto, quedó cruzado sobre la línea de carrera.

En ese contexto, Aron -que marchaba en posiciones de liderazgo-se encontró sin margen de maniobra en una curva ciega e impactó casi a velocidad plena contra el frente del Porsche detenido. El Mercedes N°77 se incendió en la parte delantera tras el choque y la pista quedó prácticamente bloqueada, lo que obligó a la dirección de carrera a mostrar la bandera roja durante casi 56 minutos.

— Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) February 15, 2026

Aron, hermano mayor de Paul, el piloto reserva de Alpine por detrás de Pierre Gasly y Franco Colapinto, salió de su auto visiblemente aturdido y luego fue trasladado al Hospital de Orange para estudios complementarios.

La prueba, que integra el calendario del Intercontinental GT Challenge -certamen internacional de resistencia para autos GT3 que se disputa en distintos continentes-, tuvo múltiples neutralizaciones a lo largo de la jornada. La victoria quedó en manos del Mercedes-AMG del Team GMR conducido por Maxime Martin, Maro Engel y Mikael Grenier..