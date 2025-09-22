Camión con carne cayó de un puente en Mendoza y vecinos intentaron saquear la carga

22 de septiembre de 2025 Lectores: 728

Un camión cargado con carne cayó este lunes desde un puente en Guaymallén, Mendoza, tras chocar contra un utilitario en el Acceso Este. El conductor quedó atrapado en la cabina y fue rescatado por vecinos y personal de emergencia.

El siniestro ocurrió en horas de la mañana, cuando el vehículo pesado perdió el control y cayó desde la autopista hacia una calle. Testigos contaron que el chofer, con cortes y golpes, pedía ayuda con un brazo fuera de la ventanilla.

Jorge, uno de los rescatistas, relató a Radio Mitre Mendoza: “Logramos ver que el chofer estaba con un brazo afuera pidiendo ayuda. Cortamos la corriente porque el camión perdía combustible y logramos sacarlo consciente, con cortes en la cabeza y golpes”.

Mientras se desarrollaba el rescate, un grupo de personas intentó llevarse parte de la carga de carne, pero la policía montó un operativo para evitar el saqueo y controlar la escena.

La zona permaneció restringida al tránsito mientras trabajaban bomberos, policías y servicios médicos para asistir al conductor y remover los restos del accidente.