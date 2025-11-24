Cambios en el Gabinete de Kicillof: Alberto Sileoni renunció al Ministerio de Educación y será reemplazado por la rectora de una universidad nacional

El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, dejará su cargo esta semana «por razones personales» y será reemplazado por Flavia Terigi, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Así se supo de acuerdo con un comunicado que difundieron desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se detalló que el miércoles el mandatario provincial Axel Kicillof enviará el pliego a la Legislatura para oficializar la nueva designación.

En el documento, Sileoni agradeció al gobernador «la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno» y afirmó que seguirá acompañando a Kicillof desde otros espacios.

En ese sentido, el ministro saliente enumeró las «transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura» como «algunas de las prioridades en estos años de trabajo».

Flavia Terigi es pedagoga de la Universidad de Buenos Aires, magister en Ciencias Sociales, doctora en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Axel Kicillof junto a Flavia Terigi, flamante ministra de Educación.

Ejercía desde agosto de 2022 de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde es también profesora titular regular de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integra además el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.

Según informaron medios locales, Terigi informó al Consejo Superior de la UNGS que se apartará temporalmente del cargo como rectora para aceptar la propuesta de Kicillof y asumir como ministra.

La gestión de Sileoni frente al ministerio de Educación provincial se vio marcada el año pasado por la polémica que despertó por la selección de libros para el programa de secundarios. En noviembre de 2024, se presentaron dos denuncias ante la Justicia contra el funcionario bonaerense por “corrupción de menores” o “difusión de pornografía”.

La polémica surgió particularmente por el libro Cometierra, de Dolores Reyes (2019). Al respecto, desde la Provincia aclararon que el texto no era de lectura obligatoria para los estudiantes sino que solo formaba parte de la colección literaria que los colegios tienen en las bibliotecas.

Sileoni fue también impulsor de un proyecto para implementar cambios en la escuela secundaria y eliminar la repitencia de los alumnos. «¿Por qué nos ponemos tan nerviosos con un sistema que tiene 100 años y que no ha demostrado que los pibes aprenden más cuando repiten? El mundo salió de la repitencia hace tiempo, buena parte de la argentina. Más de la mitad de la Argentina ya tiene otro régimen académico», destacó.

Antes de ocupar el cargo en la Provincia, tuvo experiencia como secretario y luego ministro de Educación nacional, durante las presidencias de Cristina y Néstor Kirchner.