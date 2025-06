Desde noviembre será obligatorio el nuevo IVA Simple, en reemplazo de regímenes anteriores. También cambiará quién presenta el Libro de IVA Digital.

Cambios en ARCA: cómo afectará IVA simple a los contribuyentes.

Desde noviembre, ARCA implementará el sistema IVA Simple para simplificar la presentación mensual del Impuesto al Valor Agregado. Este nuevo método, oficializado por la Resolución General 5705/2025, reemplaza los formularios tradicionales con el formulario F. 2051, que se completa automáticamente desde el Portal IVA. Será obligatorio para responsables inscriptos y opcional entre junio y octubre.

Además, se actualizan los criterios para presentar el Libro IVA Digital, que seguirá vigente para contribuyentes exentos. El sistema unifica trámites, elimina regímenes anteriores y busca facilitar el cumplimiento fiscal reduciendo la carga administrativa para los contribuyentes.

IVA Simple: un sistema en dos etapas

El nuevo sistema IVA Simple estará compuesto por dos módulos automáticos que agilizan y simplifican la gestión del Impuesto al Valor Agregado para los contribuyentes. Esta herramienta digital, desarrollada por AFIP, busca optimizar el proceso tributario a través de una interfaz moderna y funcional disponible desde el Portal IVA.

Registración Electrónica de Operaciones: carga automática de comprobantes emitidos y recibidos, con posibilidad de validarlos, modificarlos o ajustarlos.

Determinación del impuesto y del saldo a pagar: cálculo final del IVA incluyendo pagos a cuenta, saldos a favor, retenciones y percepciones de los sistemas SIRE y SICORE.

Se redefinen los parámetros del Libro IVA Digital

La Resolución General 5707/2025 actualizó las normas para la presentación del Libro IVA Digital y ajustó el proceso de registración, buscando simplificar el cumplimiento fiscal junto con el nuevo sistema IVA Simple.

Desde diciembre, solo los contribuyentes exentos de IVA estarán obligados a presentar el Libro IVA Digital, exceptuando a organismos públicos no empresariales, personas físicas que cobran honorarios por cargos societarios, entidades exentas por la Ley de Ganancias con certificado vigente, monotributistas, vendedores minoristas de diarios y revistas, y diversas organizaciones sociales como cooperadoras escolares, centros de jubilados y bomberos voluntarios.

Cambios en el procedimiento de registración

Desde el 1° de diciembre de 2025, entra en vigencia una nueva normativa que establece la registración electrónica obligatoria de operaciones para quienes obtengan la condición de exentos en el IVA, siempre que esa condición se haya adquirido después de mayo de 2021. Esta obligación aplica desde el mes en que se alcanza dicha condición.

La carga de datos deberá realizarse exclusivamente a través del Portal IVA (www.arca.gob.ar), utilizando una Clave Fiscal nivel 3 o superior. El sistema contará con información precargada por ARCA, aunque será posible modificarla manualmente o importar registros desde software propio. Deberán declararse todas las operaciones, incluyendo compras, ventas, exportaciones, locaciones, bonificaciones, descuentos, devoluciones, quitas y rescisiones.

Además, los datos de retenciones y percepciones se integrarán automáticamente desde los sistemas SIRE y SICORE. La presentación será mensual, y deberá completarse dentro de los primeros 15 días corridos del mes siguiente al de emisión o recepción de los comprobantes. En caso de no haber actividad, se deberá declarar el estado «SIN MOVIMIENTO». Importante: no se podrá presentar el Libro IVA Digital de un mes si no se cumplió previamente con la presentación del período anterior. Por último, la derogación del Título II comenzará a regir desde el 1° de julio de 2025.