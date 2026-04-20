Cambio en la mesa misionera: crece el consumo de pescado y destacan la carne de búfalo como alternativa

El gobernador Hugo Passalacqua analizó las transformaciones en los hábitos de consumo en Misiones en un contexto de suba de precios de la carne bovina. En ese marco, puso el foco en el crecimiento de producciones alternativas y en cómo impactan directamente en la alimentación cotidiana. Señaló especialmente el avance del consumo de pescado y la valorización de la carne de búfalo como opciones dentro del mercado local.

Durante una actividad oficial, el mandatario hizo referencia a espacios donde se promueve la producción regional y sostuvo que:

El Búfalo fue un momento de encuentro social y también de poner en valor unas carnes que son hoy una alternativa”.

En ese sentido, explicó que el encarecimiento de la carne vacuna genera cambios en las elecciones de consumo. “Con lo que cuesta la carne bovina, cualquier otra alternativa es válida”, afirmó.

Al referirse al pescado, destacó el crecimiento tanto en la producción como en el consumo dentro de la provincia.

La producción nuestra de peces se multiplicó el último año por 10 veces más, eso es un mil por ciento”, indicó.

Además, vinculó este incremento con el contexto económico actual. “Producto de la carestía de la carne, la gente se va al costado a otras carnes, por ejemplo el pescado, que es proteína”, expresó.

Por último, el gobernador remarcó el impacto de estas transformaciones en la vida cotidiana y en la producción local.

Son pequeñas cosas que ligan a la persona concreta a pie. Si no, no tiene sentido hacer política”, concluyó.

(Fuente: Eldópolis)