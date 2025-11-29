«Caída repentina de altitud y riesgo crítico»: todo lo que se sabe de la falla informática que detectó Airbus en sus aviones y frenó miles de vuelos

Airbus S.A.S. es una empresa de fabricación de aeronaves con sede en Blagnac, Francia, propiedad del grupo industrial europeo del mismo nombre. Conocido como el principal fabricante mundial de aviones civiles, los portavoces de la compañía sorprendieron con un repentino comunicado donde exigieron frenar miles de vuelos de las compañías aéreas que operan con flotas del avión Airbus A320.

«Lamentamos las molestias ocasionadas y colaboraremos estrechamente con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra máxima prioridad», declararon el viernes 28 de noviembre, luego de elevar la solicitud a las autoridades aeronáuticas de todo el mundo para que emitan una alerta y se tomen «medidas de precaución inmediatas».

El motivo informado fue la solicitud de una actualización del software de control de los Airbus A320, el sistema ELAC (Elevator and Aileron Computer), el computador de control de los elevadores y alerones del avión, tras detectar que una de las aeronaves sufrió una «falla técnica» por radiación solar.

Detenidas para ser actualizadas, las flotas de Airbus A320 en Blagnac, al sur de Francia. (Foto: EFE)

El defecto se descubrió después de que un avión operado por una aerolínea estadounidense experimentara una «pérdida repentina de altitud con riesgo crítico» a finales de octubre, donde al menos tres pasajeros resultaron heridos con laceraciones.

El incidente sucedió el 30 de octubre, cuando un Airbus A320 de la compañía JetBlue sufrió un «problema de control en vuelo» debido a un fallo informático: durante la fase de crucero entre Cancún (México) y Newark (Estados Unidos), el avión descendió repentinamente sin intervención de los pilotos.

Las pericias realizadas tras el aterrizaje forzoso indicaron que las radiaciones solares intensas podían corromper los datos esenciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo, según explicó el fabricante a sus clientes.

El comunicado de Airbus generó conmoción y las autoridades intentaron llevar tranquilidad a los pasajeros. (Foto: Reuters)

El problema afecta a una computadora de control de elevador y alerones (ELAC) fabricada por Thales Group, la compañía francesa de soluciones de seguridad cibernética, que opera como proveedor de Airbus.

«La funcionalidad en cuestión está respaldada por un software que no es responsabilidad de Thales», afirmó la compañía francesa, mientras Airbus no especificó qué empresa diseñó y actualizó el software específico que presenta fallas.

Se estima que alrededor de 6.000 aviones A320 se vieron afectados, es decir la mitad de la flota global de la firma europea. Sin embargo, el sábado por la mañana Airbus aseguró que la mayoría pudo volver a volar en cuestión de horas tras la actualización.

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, trató de llevar tranquilidad con un mensaje en la cadena de televisión BFM TV. «En la inmensa mayoría de estos aviones la actualización del programa puede hacerse a distancia y es bastante rápida, en cuestión de cuatro horas», precisó Lescure.

Un Airbus A320 de la compañía Lufthansa. (Foto: Archivo Clarín)

El ministro de Transporte, Philippe Tabarot, agregó que la situación ya se está estabilizando y volviendo a la normalidad.»El impacto fue limitado en el país con un retorno seguro a la normalidad en los aeropuertos franceses», aseguró.

Los comunicados de las aerolíneas afectadas por la falla de los aviones Airbus

La compañía colombiana Avianca informó de interrupciones «significativas» en sus vuelos que afecta al 70% de la flota de la empresa. La española Iberia aseguró que está trabajando para realizar los «cambios necesarios» en sus aviones A320 de manera segura y garantizó que no sufrirá disrupciones por el incidente.

La aerolínea All Nippon Airways (ANA), una de las dos más importantes de Japón, canceló 95 vuelos nacionales programados para este sábado para realizar la actualización de ‘software’ necesaria, y resultaron afectados unos 13.200 pasajeros.

El aeropuerto Haneda en Tokyo, Japón, donde miles de pasajeros resultaron afectados por la falla de Airbus. (Foto: EFE)

Las cancelaciones anunciadas afectaron a 34 de los aviones Airbus A320 y A321 de la flota de la aerolínea nipona, que solicitó a sus pasajeros que consulten su sitio web para conocer el estado actualizado de los vuelos.

Las dos principales compañías aéreas turcas, Turkish Airlines y Pegasus, también anunciaron tareas de mantenimiento en sus aviones Airbus 320, pero aseguró que tendrá un efecto limitado sobre el programa de vuelos.

«Después de que Airbus emitiera ayer una nota de alerta, los 8 aviones del tipo A320 en nuestra flota se evalúan en este marco y volverán a prestar servicio una vez terminadas las tareas adecuadas. Todas nuestras operaciones continúan de forma segura y sin interrupciones», escribió Yahya Üstün, jefe de Comunicaciones de Turkish Airlines en la red X.

Las aerolíneas indias IndiGo, Air India y Air India Express anunciaron que entre 200 y 250 vuelos se retrasarán tras la solicitud de Airbus. Operan aproximadamente 560 aviones de la familia A320, pero no revelaron el número de aeronaves afectadas.

Air India anunció el retraso de 250 vuelos por la falla de sus aviones Airbus.

American Airlines tiene alrededor de 480 aviones de la familia A320, de los cuales 209 están afectados. «La solución debería tomar alrededor de dos horas para muchos aviones y se espera que las actualizaciones se completen para la gran mayoría el viernes, mientras unos pocos se terminarán el sábado, así que las cancelaciones serán limitadas», informaron.

Delta Airlines indicó que el problema afectó a menos de 50 de sus aviones A321neo. «Dado que la seguridad es lo primero, Delta cumplirá plenamente con la directiva y espera que cualquier impacto operativo resultante sea limitado», advirtieron.

En el Reino Unido, la interrupción fue mínima. British Airways declaró que solo tres de sus aviones requerían la actualización, mientras que EasyJet indicó que podría haber cambios en su horario de vuelos como resultado de la actualización, pero no cancelaciones.

La compañía alemana Lufthansa dio a conocer que la mayoría de las actualizaciones de software se completaron durante la noche y la mañana del sábado.

La escandinava SAS comunicó que sus vuelos ya operaban con normalidad y que sus equipos trabajaron durante la noche para instalar el software requerido.

El avión Airbus A320 donde viaja el papa León XIV en su gira por Turquía y Líbano, afectado por la falla

El avión Airbus A320 de la compañía Ita Airways en el que se desplaza el papa León XIV en su primer viaje apostólico fuera de Italia desde su elección como pontífice, que incluye su visita a Turquía y Líbano.

El avión en el que el viaja el papa es uno de los 6.000 de la familia A320 que, según varias fuentes, necesita una actualización de su sistema de control de vuelo, luego de detectar una vulnerabilidad informática vinculada a la exposición a radiaciones solares intensas.

El papa León XIV, El ministro turco de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy visitan la Mezquita del Sultán Ahmed (Mezquita Azul) en Estambul, Turquía. (Foto: EFE)

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, confirmó que sustituirán un componente en el avión. «Lo están llevando a Estambul junto con un técnico que hará la sustitución del monitor», indicó.

El papa se encuentra en Estambul en la tercera jornada de su viaje en Turquía y tiene previsto trasladarse a Beitut en ese avión, con el que viajó desde Roma.

Una portavoz del fabricante aeronáutico indicó que el 85 % de los aviones afectados solo precisará de un pequeño cambio informático, mientras que en el 15 % restante será necesaria una intervención mayor, que precisará más tiempo y en algunos casos un cambio de equipos.