«Cada uno en la suya»: el aniversario de la prisión de Cristina Kirchner expone las tensiones internas en el peronismo

El aniversario de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner aumenta las tensiones internas en el peronismo, en un momento en que su imagen y popularidad crecen, mientras Axel Kicillof intenta avanzar con su propio proyecto político sin detenerse en las disputas internas. Con dos actos principales previstos para este miércoles 10 y el sábado 20, el sector liderado por la ex presidenta continuará impulsando su centralidad y denunciando la proscripción, mientras el gobernador define su forma de participar en las movilizaciones.

Estas actividades, que conmemoran un año del inicio de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, evidencian la fragmentación dentro del peronismo, sin una estrategia unificada y con recelos y desconfianzas entre sus principales dirigentes. Para algunos líderes optimistas, esta situación es habitual en la previa de un proceso electoral y luego se ordenará; para otros representa un síntoma de crisis y desconcierto en el principal espacio opositor.

Intendentes y seguidores de Cristina Kirchner comenzaron ya con las actividades de respaldo y reclamo por su libertad, que se extenderán durante todo el mes y tendrán dos jornadas claves: este miércoles frente al departamento de San José 1111 y el 20 de junio, Día de la Bandera, con una marcha desde Plaza Lezama. En encuestas recientes, la ex mandataria supera en imagen positiva tanto a Kicillof como a Javier Milei y Patricia Bullrich, lo que incrementa la presión sobre los dirigentes que le responden.

“Cristina está presa y proscripta porque les gana y no les tiene miedo. Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con ella fuera de juego”, sostuvo Máximo Kirchner en sus redes sociales, y también apuntó contra sectores de su propio espacio: “En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad. Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, pero de gran miserabilidad, para justificar su comportamiento”.

Mientras Kicillof se enfoca en confrontar con Milei y en consolidar su proyecto político, con recorridas por provincias en las últimas semanas, además de afrontar la compleja gestión de la provincia de Buenos Aires en un contexto económico y social difícil, busca evitar tensiones y la demanda para que se pronuncie con mayor frecuencia y énfasis sobre la condena y la prisión de Cristina Kirchner. Su participación en alguna de las actividades por el aniversario, que en otra circunstancia hubiera sido natural, se convirtió en motivo de especulaciones y tensiones.

“Vamos a estar. Es parte de lo que corresponde y Axel cada vez que tuvo que estar lo hizo”, aseguraron integrantes del gabinete bonaerense, aunque aún no está definido en qué fecha participará. Surgen interrogantes sobre el trato que recibirá de los militantes de La Cámpora, considerando la irrupción ocurrida en un acto en La Plata, y sobre si aprovechará para reunirse con su ex jefa política.

“Probablemente haya que dejar pasar este mes. En algún momento esa reunión llegará, pero será para hablar de política más que de lo judicial”, desestimó un dirigente cercano a Kicillof. Entre los temas pendientes de discusión están el calendario electoral, la posible habilitación de la reelección para intendentes y la negociación de candidaturas.

Los jefes comunales del Movimiento Derecho al Futuro, referente de Kicillof, analizan sumarse a las actividades, pero también estudian cómo hacerlo sin generar fricciones. “Si vamos nosotros y no va Axel, va a parecer que nos cortamos solos. La idea es que todo salga bien y que el foco no esté en la interna, ellos van a querer lo mismo”, comentó uno de los colaboradores más cercanos al gobernador.

Asimismo, Sergio Massa, quien se ha mostrado más activo públicamente en los últimos tiempos aunque mantiene un perfil cauteloso, no tiene previsto participar de estas actividades. Según cómo evolucione el escenario electoral en los próximos meses y ante la posible ausencia de un acuerdo entre Kicillof y Cristina Kirchner, en el Frente Renovador y en La Plata no descartan que el ex ministro de Economía juegue la carta de competir contra el gobernador bonaerense por la candidatura presidencial con el aval de la ex presidenta.

“Cada uno con su propia dinámica; en este momento no hay una estrategia conjunta para fortalecer al peronismo”, analizó un dirigente bonaerense en referencia a los actos para darle centralidad a Cristina Kirchner, las recorridas de Kicillof, la postura expectante de Massa, los movimientos del grupo de los federales —que realizará un segundo acto el lunes 15 en Concepción del Uruguay— y el rol de los gobernadores, entre ellos el senador Sergio Uñac, apuntado como posible candidato. “Cada uno en la suya”, concluyó con crudeza.