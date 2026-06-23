Cada cuánto debés reiniciar tu celular para mejorar la seguridad y el rendimiento, según los expertos

Aunque muchas personas mantienen sus celulares encendidos de forma continua, reiniciarlos con regularidad es una medida fundamental para mejorar tanto la seguridad como el rendimiento del dispositivo.

Según la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, esta acción permite interrumpir temporalmente ciertos procesos que podrían ser aprovechados por software malicioso y causar daños en el equipo.

Reiniciar el celular no solo ayuda a prevenir amenazas cibernéticas, sino que también mejora su funcionamiento. Expertos de Google advierten que muchas fallas comunes en dispositivos Android, como lentitud o bloqueos inesperados, pueden solucionarse con un simple reinicio.

La NSA recomienda reiniciar el celular semanalmente para liberar memoria RAM, cerrar aplicaciones en segundo plano y corregir errores de navegación. Este proceso interrumpe la memoria activa donde habitualmente se alojan programas maliciosos.

Además, en el caso de los iPhone, esta práctica favorece la estabilidad del dispositivo. Apple señala que las actualizaciones del sistema requieren tener suficiente batería, conectividad estable y espacio de almacenamiento. Reiniciar facilita la instalación de actualizaciones y permite retomar procesos pendientes, mejorando el rendimiento de la red inalámbrica y la eficiencia energética.

Para quienes utilizan dispositivos Android, Google explica que reiniciar el celular cada semana puede disminuir problemas frecuentes como la lentitud y el cierre repentino de aplicaciones.

Sin embargo, la NSA enfatiza que reiniciar el teléfono periódicamente “no reemplaza las precauciones básicas” de seguridad. Para proteger el dispositivo, recomienda mantener activo el bloqueo de pantalla, la autenticación en dos pasos y las actualizaciones automáticas. Además, aconseja evitar enlaces sospechosos, no utilizar códigos QR de origen desconocido y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales.

En este marco, Google insiste en cerrar las aplicaciones que no se están usando y liberar espacio regularmente para prevenir problemas de rendimiento que un reinicio por sí solo no podría resolver.