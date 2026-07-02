Cabo Verde y la teoría del 1% que ilusiona a todo el archipiélago contra la Argentina: «Nos centramos en nuestras ambiciones»

Cabo Verde está revolucionado, no solo por haber alcanzado la fase de eliminación directa en su primera participación en una Copa del Mundo, sino también por la forma en que logró clasificar. Tras empatar con Arabia Saudita y asegurarse el segundo puesto del grupo H, llamó la atención un emblemático grito de jugadores y cuerpo técnico que se viralizó en redes sociales, con un tono irónico hacia las bajas probabilidades que les otorgaban antes del torneo.

“Um por cento, um por cento” (“Un por ciento, un por ciento”), coreaban los integrantes de los Tiburones Azules en el vestuario. Esta frase hace referencia directa a la estimación inicial que se les daba, cifra que ahora quedó superada tras su destacado desempeño en el Mundial.

El segundo entrenador de Cabo Verde, Humberto Bettencourt, afirmó en la concentración del equipo en Tampa: “Las estadísticas son teorías. El fútbol, como han demostrado muchos resultados a lo largo de la historia, demuestra que lo que realmente cuenta es lo que ocurre dentro de las cuatro líneas”.

Según la supercomputadora del Mundial 2026, las probabilidades de victoria de Cabo Verde frente a Argentina son del 10,76%, frente a un 89,24% para la Albiceleste. Sin embargo, Bettencourt relativizó estos números: “Antes nos daban un 1%, y ahora un 4% nos resulta irrelevante. Nos centramos mucho más en nuestras ambiciones, nuestras expectativas y, sobre todo, en el valor que define a este grupo de trabajo”.

Cabo Verde, la nación menos poblada que jamás haya avanzado a la fase de eliminación directa en un Mundial, ha ganado notoriedad y se ha situado en el mapa futbolístico global. Este archipiélago, ubicado en el Atlántico frente a la costa occidental de África y vecino cercano de Senegal, está viviendo un momento histórico.

En octubre pasado, cuando selló su clasificación con un triunfo 3-0 sobre Esuatini —antes conocido como el reino de Swazilandia— se vendieron 15 mil entradas en el Estadio Nacional de Praia, la capital del país, a precios que oscilaron entre 1 y 5 dólares. Cabo Verde, antigua colonia portuguesa, ahora sueña con dar el golpe más grande de su joven historia futbolística y agrandar la leyenda de sus futbolistas.