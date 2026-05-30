Búsqueda de Agostina Vega: el ministro de Seguridad aseguró que el hombre detenido «miente y cada vez que habla embarra más la cancha»

La búsqueda de Agostina Vega, de 14 años, continúa esta noche en la ciudad de Córdoba. El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, informó que las tareas se prolongarán durante la madrugada del sábado, utilizando drones y el helicóptero de la Policía para intensificar el rastrillaje en la zona sudeste de la ciudad. “La fiscalía cuenta con datos concretos que ubican en ese lugar a la persona sospechada”, precisó.

Quinteros señaló que la búsqueda aumentará su intensidad durante las primeras horas de la mañana. Además, apuntó al único detenido en la causa, Claudio Barrelier, de 33 años. “Barrelier está mintiendo y, en cada declaración, complica aún más la investigación. Esto pudo confirmarse gracias a la labor de la policía de Córdoba, que con el seguimiento mediante domos comprobó que muchas de sus afirmaciones son absolutamente falsas”, expresó el ministro en un diálogo en vivo con TN.

El funcionario agregó: “Sigue hablando y mintiendo, lo cual entorpece la causa, pero estamos convencidos de que las pistas que se están investigando nos permitirán encontrar definitivamente a Agostina”.

Horasy antes de esta entrevista, el defensor de Barrelier, Jorge Sánchez del Bianco, informó que su cliente modificó parte de su coartada al declarar por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón. En esta nueva declaración, Barrelier admitió que la joven que aparece en un video ingresando a su domicilio es Agostina y no su hija, como había sostenido en un primer momento.

Según la versión actualizada del imputado, la menor permaneció aproximadamente media hora en su casa, tiempo durante el cual conversaron y en algún momento Agostina realizó una llamada telefónica.

Quinteros detalló: “Barrelier comenzó diciendo que tuvo muy poco trato con Agostina y que solo la ayudó a subir a un remise, un auto rojo que la esperaba con otra persona. Luego, gracias al seguimiento de cámaras, se pudo determinar que Agostina ingresó a su domicilio alrededor de las 22:45. Ante esta evidencia, él negó inicialmente que fuera así y aseguró que la niña del video era su hija. Sin embargo, la madre biológica de su hija confirmó que la persona que aparece no es su hija”.

El ministro agregó que, en esta nueva declaración, cuando se le señaló la falsedad, Barrelier admitió haber mentido sobre la identidad de la persona en el video. También negó haber salido de su casa a esa hora, pese a que no hay registro alguno que confirme esa afirmación. “Podría enumerar numerosas otras mentiras que ha dicho, aunque al estar imputado no está obligado a decir la verdad. Incluso podría haberse negado a declarar”, concluyó.

Respecto al operativo nocturno, Quinteros destacó que los helicópteros continuarán con reflectores en sectores específicos indicados por la fiscalía. En caso de no encontrar resultados, al amanecer se incorporarán perros y caballos para intensificar el rastreo en la zona.

Agostina Madeleine Vega desapareció la noche del sábado luego de salir de su casa en Córdoba y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. La justicia desplegó múltiples allanamientos, activó la Alerta Sofía y detuvo a Barrelier, última persona en haber estado con la menor y sobre quien existen fuertes indicios, aunque aún no se ha logrado avanzar en la ubicación concreta de Agostina.