Buscan «democratizar» la firma digital con paquetes gratis para incentivar a los usuarios

Aunque la firma digital está vigente en Argentina, su adopción masiva aún no termina de consolidarse. Con el objetivo de «democratizar» el acceso, se lanzó un paquete que facilita la expansión del sistema.

El Decreto N° 743/2024 y la Resolución N° 11/25 de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología establecieron un nuevo marco regulatorio que permite la gestión remota de certificados digitales.

Mediante un proceso 100% online, la firma digital posibilita suscribir documentos de forma remota, sin necesidad de tokens físicos ni desplazamientos. Con el lanzamiento de FID (Firma Instantánea Digital), Lakaut, empresa especializada en digitalización de documentos, se convirtió en la primera compañía que ofrece un pack inicial gratuito que incluye cinco firmas digitales y un certificado digital en la nube con validez de dos años.

Firma Instantánea Digital by Lakaut es una solución en la nube que permite obtener un certificado digital y firmar documentos completamente a distancia, con la capacidad de identificar al autor a través del RENAPER y verificar si el documento fue modificado.

Esta modalidad abre nuevas posibilidades para gestionar contratos, autorizaciones, procesos de incorporación (onboarding), operaciones inmobiliarias y trámites administrativos, entre otros, de manera ágil y con la misma validez legal que una firma certificada por escribano.

“Estamos dando un paso decisivo hacia la democratización tecnológica de Argentina”, afirmó Daniel Raskin, gerente general de Lakaut. “Con FID buscamos acercar la firma digital a todos los rincones del país. Con esta versión inicial gratuita, nuestro objetivo es que un estudiante, un médico, un comerciante, un inquilino o incluso un escribano puedan gestionar contratos, autorizaciones y trámites cotidianos desde cualquier lugar y sin moverse de su casa, las 24 horas del día, todos los días del año, de forma simple y con las garantías legales que ninguna otra modalidad de firma puede ofrecer”.