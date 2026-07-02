Buscan a Micaela Albornoz, desaparecida en Rosario desde el 24 de junio

Micaela Gladys Albornoz, de 32 años, está intensamente buscada en Rosario desde el 24 de junio, cuando fue vista por última vez al salir de su casa en el barrio Villa Manuelita, donde vive con su hija de dos años y sus hermanos. Desde entonces, no se ha comunicado con su familia ni se tiene noticias sobre su paradero.

La familia informó que Micaela salió de su domicilio, ubicado en la calle Becquer al 500 bis, alrededor de las 9:30 de la mañana, con la intención de ir a una plaza cercana, pero nunca regresó. Se sabe que se encuentra bajo tratamiento con psicofármacos por razones de salud mental. Al momento de su desaparición, vestía una campera negra con inscripciones en amarillo, fucsia y azul, pantalón de jean y zapatillas de lona negras.

En las últimas horas, la investigación dio un giro preocupante tras el hallazgo, en la zona del Parque Independencia, de varias prendas que la hermana de Micaela reconoció como de su propiedad. Este descubrimiento se produjo luego de recibir un llamado que informaba que la mujer había sido vista en ese sector, cerca de la intersección de avenida Oroño y Lugones, en las inmediaciones del Jardín de los Niños. La policía preservó el lugar para efectuar las pericias correspondientes.

Los familiares han recibido numerosos llamados de personas que aseguran haber visto a Micaela en distintos puntos de Rosario, incluyendo el Parque Urquiza. Sin embargo, junto con estos testimonios, comenzaron a llegar mensajes extorsivos en los que les exigen dinero, aumentando la preocupación de sus seres queridos. La madre de Micaela manifestó haber recibido amenazas directas, afirmando que le pidieron plata y la advirtieron que, si no pagaba, encontraría a su hija muerta.

La hermana de Micaela, Eliana, pidió a los vecinos que, en caso de reconocer a la joven, se acerquen con precaución, observen detenidamente y avisen a las autoridades para facilitar su ubicación.

Micaela mide aproximadamente 1,80 metros, tiene tez trigueña, cabello castaño con reflejos rubios, corto hasta los hombros y con rizos, y ojos marrones. La búsqueda continúa abierta, con el compromiso de la policía y el apoyo de la comunidad para dar con su paradero.