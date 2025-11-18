Buscan a adolescente de 15 años desaparecido en el Paraná

18 de noviembre de 2025 Lectores: 60

Personal de Prefectura y Policía busca a un adolescente de 15 años que desapareció el lunes en el río Paraná, en Corrientes. El joven fue arrastrado por la corriente al ingresar al agua para refrescarse.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30 del lunes en la zona del barrio La Tosquera. El adolescente ingresó al río junto a dos amigos y la corriente lo arrastró mar adentro.

Un mallonero que pescaba en la zona presenció la escena e intentó rescatarlo sin éxito. Fue este testigo quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Desde el lunes por la tarde, Policía de Corrientes y Prefectura Naval mantienen un operativo de búsqueda. Las tareas se realizan con embarcaciones y patrullajes en la costa y el cauce del río.

Hasta el momento, no se reportan avances significativos en la ubicación del joven. Tampoco se iniciaron actuaciones judiciales, ya que el foco principal sigue siendo la búsqueda.

Las autoridades informaron que la búsqueda continuará durante toda la jornada de este martes, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.