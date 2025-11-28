Bullrich trató de «institución retrógrada» a la AFA y dijo que desde el Senado investigará su transparencia

En medio del escándalo y la polémica por las sanciones de la AFA a Estudiantes de La Plata, la ministra de Seguridad y electa senadora, Patricia Bullrich, calificó de «retrógrada» a la entidad que rige el fútbol argentino y adelantó que desde el Congreso investigará su transparencia.

Después de pronunciarse en sus redes en favor de Juan Sebastián Verón y lanzar críticas a Claudio «Chiqui» Tapia, Bullrich dijo que analiza «cómo se hace para cambiar» la AFA.

«Estamos analizando cómo se hace para cambiar esta institución retrógrada donde los dirigentes se hacen ricos y los clubes tienen que andar mendigando porque si no no pueden tener bien las escuelas», lanzó Bullrich en una entrevista con Radio Mitre.

Enseguida le repreguntaron si se refería a la posibilidad de una intervención por parte del Gobierno, pero la funcionaria bajó el tono y sostuvo que lo decía como senadora y que desde su banca en la cámara alta iba a investigar.

Patricia Bullrich criticó a Chiqui Tapia.

«Yo lo digo como senadora, la AFA es una asociación sin fines de lucro qure tiene el monopolio de todo. ¿Por qué? ¿Porque está afiliada a la FIFA? ¿Por qué? ¿Cómo es la democracia interna, cómo es el sistemna de elecciones?», se preguntó.

En el mismo sentido, advirtió: «Hay muchas irregularidades y me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de una asociacióon que no es cualquier asociación, que tiene de rehenes a los clubes».

Intentó, Bullrich, confrontar los valores que le asigna al Gobierno con la AFA. «Estamos en una tarea de valorar la transparencia, la limpieza y las relgas y el cumplimiento de la ley en todo sentido. La AFA está haciendo cosas reñidas con las buenas prácticas y con la ley», cuestionó.

Y en ese sentido, señaló que «la ley en el fútbol es la seguridad que tienen todos aquellos que participan, que saben lo que se juegan, qué titulos hay, que los referees son imparciales y una cantidad de reglas que tienen que ser cumplidas».

Verón está con el hincha de verdad.

Tapia, con la casta y la mafia de siempre.

Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios.

La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 27, 2025

«El país va hacia el orden y no hacia la discrecionalidad y la AFA viene marchas atrás, en la disctrecinalidad total, lleno de figurones alrededor de Tapia, y veremos qué pasa con él, con fortunas millonarias, es todo un tema que no puede ser que tengamos un fútbol que todos digan ‘no queremos que el fútbol tengas las Sociedades Anónimas Deportivas, no queremos que haya plata’, pero los dirigentes sí quieren plata», criticó.

En esa respuesta sumó Bullrich una de las razones que detonó el enfrentamiento entre Verón y Tapia, debido a que el presidente de Estudiantes fue uno de los defensores de la posibilidad de desembarco de las SAD en el fútbol argentino. El Gobierno, con Milei y Sturzenegger a la cabeza, también se pronunció a favor y hasta hizo campaña con los supuestos beneficios que traerían las SAD a los clubes.

La escalada de la AFA de Tapia contra Estudiantes y Verón tuvo un nuevo capítulo este jueves al confirmarse la suspensión por seis meses del presidente del club platense para toda actividad vinculadas al fútbol y las dos fechas para los once futbolistas que hicieron el pasillo y le dieron la espalda a los jugadores de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Bullrich habló de la sanción al club platense cuando se refirió a «la discrecionalidad y el incumplimiento de la ley total y absoluto» por parte de la AFA.

«Muchos se quedan callados porque quizá le tienen miedo a Tapia, porque fíjense lo que le hicieron a Estudiantes, que por ponerse de espalda le metieron una sancion como si fuera que hubieran asesinado a alguien, realmente una cosa increible», se quejó la ministra. Y agregó: «Además, qué poder de sanción tiene alguien que rompe la ley».