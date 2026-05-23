Bullrich bajó la sesión por los pliegos judiciales, los dialoguistas desafían al Gobierno y cruje la interna peronista

El entusiasmo de Patricia Bullrich por avanzar con los pliegos judiciales en el Senado sufrió un traspié que la obligó a postergar la sesión prevista para la última semana de mayo, donde se buscaba aprobar a los candidatos impulsados por el Gobierno. La jefa de La Libertad Avanza decidió trasladar el debate a los primeros días de junio, en lo que podría ser la última sesión antes del Mundial 2026.

Según pudo conocer Clarín, Bullrich propuso convocar a una sesión para el 4 de junio, con un temario que incluye los pliegos judiciales, el acuerdo que autoriza al Gobierno a pagar 171 millones de dólares a un grupo de fondos buitre, y el proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.

La principal razón para reprogramar el debate sobre más de 300 vacantes en el Poder Judicial fue la imposibilidad de garantizar el quórum, ya que varios senadores oficialistas y aliados no estarán presentes la próxima semana, la cual será reducida por el feriado del 25 de mayo.

Pese a esta dificultad, el oficialismo continúa enfrentando obstáculos para avanzar con los pliegos judiciales. Desde el bloque libertario informan que cuentan con 77 despachos listos para aprobar en el recinto, correspondientes a jueces, fiscales y defensores.

En este contexto, todavía persisten dudas sobre tres candidatos que no tendrían el aval del Senado para asumir nuevas funciones. Se trata de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, propuestos como vocales para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, quienes fueron cuestionados por fallos vinculados a investigaciones contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y su tesorero Pablo Toviggino.

El Gobierno dejó trascender que los pliegos de Catania y Galván Greenway serán liberados una vez que la cámara correspondiente resuelva la situación procesal de Tapia en la causa por presunta retención indebida de aportes y defina qué juez investigará la compra de una mansión en Pilar atribuida a Toviggino.

El tercer pliego en duda es el de María Verónica Michelli, postulada junto a Carlos Fabián Cuesta para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata. Según informó este diario, Javier Milei busca frenarla por ser cuñada del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, quien reveló el escándalo cripto y sus vínculos con el presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La definición sobre estos tres pliegos comenzará a despejarse en los próximos días, aunque dependerá de los acuerdos con los bloques aliados. Desde el PRO, Martín Goerling advirtió que será el Gobierno quien deba retirar a los candidatos que no desea promocionar.

En ese sentido, la oposición dialoguista ya firmó los 80 pliegos que pasaron por audiencia pública, y las idas y vueltas de la Casa Rosada empiezan a generar molestias en la Cámara alta.

La discusión sobre los pliegos judiciales también impactó en la interna del peronismo, que se exhibe cada vez más fragmentado en sus posiciones. Estas diferencias no surgieron con este paquete de jueces y fiscales, sino con el caso de Carlos “Coco” Mahiques, cuyo mandato en la Cámara Federal de Casación Penal fue extendido cinco años a pesar de que cumple 75 años, la edad límite para ejercer la magistratura.

En la reunión de bloque previa a la sesión en la que se aprobó el pliego del padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se registraron reproches, insultos y reclamos por la caída de la designación de María Paz Bertero para la Defensoría del Niño. Ante esta situación, y dado que la comisión bicameral quedó bajo control de los libertarios, se decidió convocar a un nuevo proceso de selección.

Durante esa misma reunión, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti instó a sus colegas a votar en contra del pliego de Mahiques. Sin embargo, los llamados “parakirchneristas” la enfrentaron: un senador de trayectoria le habría anticipado que un sector acompañaría el pliego porque ya habían aprobado anteriormente su designación y el juez había cumplido con todos los requisitos.

Este episodio, aunque anecdótico, anticipa que los reproches continuarán. La decisión del kirchnerismo de no integrar las comisiones en protesta por la distribución de las sillas entre oficialismo y aliados podría jugarle en contra.

En la comisión de Acuerdos, que dictaminó los pliegos judiciales, senadores con bajo caudal electoral terminaron colocando jueces y fiscales, mientras el peronismo quedó al margen de la negociación por no ocupar los tres lugares que le fueron asignados. Además, algunos senadores del bloque comenzaron a quejarse por no poder presentar un dictamen de minoría al no integrar la comisión.

Esta semana, un senador peronista ironizó sobre la posibilidad de que el bloque liderado por José Mayans vote a los tres candidatos que el Gobierno pretende retirar, lo que les permitiría celebrar haber situado un juez entre las vacantes existentes en el Poder Judicial.