Buen tiempo para hoy jueves con máximas de 30°

La acción de una extensa masa de aire seco sobre la región que comprende a Misiones, este de Paraguay y sur de Brasil mantendrá las condiciones de estabilidad meteorológica; se esperan una mañana fresca, una tarde cálida y el predominio de nubosidad alta, que darán al cielo un aspecto blanquecino, sin riesgo de lluvias.

Jueves 23 de octubre

La acción de una extensa masa de aire seco sobre la región que comprende a Misiones, este de Paraguay y sur de Brasil mantendrá las condiciones de estabilidad meteorológica; se esperan una mañana fresca, una tarde cálida y el predominio de nubosidad alta, que darán al cielo un aspecto blanquecino, sin riesgo de lluvias. Los vientos soplarán del sector noreste.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del sector noreste. Velocidades entre 6 y 23 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 30 y 50 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 30 °C para Eldorado, la mínima sería de 12 °C en Bdo de Irigoyen.

Viernes 24 de octubre

Se prevé una jornada con tiempo aún estable, nubosidad variable, cálido a caluroso y ventoso por la tarde. Se prevé aumento de la nubosidad media y alta, producido por flujos de humedad provenientes de la cuenca amazónica; esa cobertura nubosa disminuiría por la tarde. Leve ascenso de las temperaturas. El calor dará paso a la inestabilidad durante el fin de semana.

Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/5 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del noreste y noroeste. Velocidades entre 4 y 27 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 40 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 32 °C para Posadas, la mínima sería de 15 °C en Bernardo de Irigoyen.

Sábado 25 de octubre

Inestable, cielo cubierto y lluvias. La llegada de un frente frío provocará lluvias y algunas tormentas aisladas; las lluvias -en general, débiles a moderadas- comenzarían a afectar al sur provincial entre media mañana y el mediodía, extendiéndose más tarde a las demás zonas. Estará cálido y las temperaturas mínimas se presentarán a última hora. Los vientos soplarán del noreste hasta media tarde, para luego cambiar al sur-sureste, con probables ráfagas fuertes.

Precipitaciones: se esperan entre 2 y 29 mm, los mayores acumulados se darían en zonas Sur y Centro. Probabilidad de precipitación: 5/65 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja.

Vientos: del noreste cambiando al sureste. Velocidades entre 9 y 23 km/h. Probabilidad de ráfagas de entre 40 y 70 km/h. Calidad del aire: buena.

Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 29 °C para Puerto Iguazú; la mínima sería de 16 °C a la noche en Bdo de Irigoyen.

FUENTE: Dirección General de Alerta Temprana – Subsecretaría de Ordenamiento Territorial – Ministerio de Ecología y RNR de la Provincia de Misiones.