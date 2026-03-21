BTS vuelve a los escenarios: cómo y dónde ver su regreso en vivo desde Argentina

“Les prometimos a los fans que volveríamos”, afirman BTS en el tráiler publicado hoy por Netflix, que anuncia su esperado regreso a los escenarios con «BTS: El comeback en vivo| Arirang». Después de dos años de pausa, el grupo surcoreano se prepara para un show que podrá verse desde cualquier parte del mundo.

RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook vuelven a compartir escenario internacional para presentar Arigang, su quinto álbum de estudio y el primero en más de tres años, tras completar el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El nuevo material discográfico se compone por 14 canciones que, en palabras de la banda, “comparten historias honestas que siempre quisimos contarle a ARMY”, el nombre del famoso grupo de fans.

Se trata de un trabajo que, según adelantaron, explora su identidad, sus raíces y el camino recorrido como artistas globales. Con este lanzamiento, la banda busca reconectar con su esencia y, al mismo tiempo, abrir una nueva etapa en su carrera.

La expectativa no solo está puesta en las canciones, sino también en la dinámica del reencuentro, un momento que millones de seguidores vienen esperando desde hace años.

Comeback de BTS: cómo y a qué hora verlo en vivo

El evento será transmitido en vivo desde la histórica plaza Gwanghwamun en Seúl solo por Netflix y tendrá formato de programación especial, lo que lo convierte en una experiencia distinta a un recital tradicional.

La puesta en escena, que ya está en preparación, combinará música, narrativa y una puesta en escena diseñada para la pantalla, con una propuesta inmersiva pensada para fans de todo el mundo.

En Argentina, el evento podrá verse el sábado 21 de marzo desde las 8:00 AM, un horario que puede ser temprano, pero la promesa de un momento histórico justifica la alarma.

Para seguir el evento en tiempo real y no perderse ningún detalle, la clave es activar recordatorios en la plataforma y estar atentos a las redes oficiales de Netflix Argentina. La expectativa no solo gira en torno al nuevo álbum, sino también al reencuentro de la banda en el escenario, un momento que el fandom global —ARMY— espera desde hace años.

Más sorpresas: Documental, gira mundial y el detrás de escena de ARIRANG

El comeback no termina ahí. Como parte de este reencuentro, el próximo 27 de marzo se estrenará BTS: El regreso, un documental dirigido por Bao Nguyen que mostrará el detrás de escena de la creación de ARIRANG.

La producción, a cargo de HYBE junto a This Machine, promete revelar el proceso creativo del grupo y los desafíos que enfrentaron en esta nueva etapa.

Además, tras el lanzamiento del álbum, la banda de K- pop iniciará una gira mundial masiva bajo el nombre de ARIRANG World Tour (2026-2027).

El tour recorrerá 34 regiones y ofrecerá 82 conciertos en distintos puntos del mundo, incluyendo Asia, América del Norte, América Latina, Europa y Medio Oriente. Se trata de una de las giras más ambiciosas de su carrera y un claro indicio de que el fenómeno BTS está lejos de apagarse.