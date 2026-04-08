BTS suma una tercera fecha, se agotó la preventa de entradas: cuánto salen y qué incluye el paquete VIP

La cuenta regresiva terminó. Este martes 7 de abril comenzó la preventa de entradas para los shows de BTS en Argentina, uno de los recitales más esperados del año. El grupo se presentará el 23 y 24 de octubre en el Estadio Único de La Plata y, tras años de espera, miles de fans ya se preparan para conseguir un lugar. Debido a que la preventa para esas fechas se agotó, la banda anunció una tercera fecha: el miércoles 21 de octubre.

El regreso de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook tiene un valor especial, ya que será la primera vez que el grupo se presente en el país. Tras la pausa por el servicio militar obligatorio, BTS vuelve con la gira Arirang, un tour mundial que recorrerá más de 30 ciudades y que ya agotó entradas en varios países poco después de abrir la venta.

La expectativa es tan intensa que desde la noche anterior las redes sociales se inundaron de tutoriales, consejos y mensajes entre fans organizándose para acceder a la fila virtual. En foros y grupos de ARMY recomiendan conectarse con anticipación, tener abierta la cuenta en All Access y verificar que el número de membresía de Weverse esté correctamente cargado para no perder tiempo cuando se habilite el sistema.

El recital agregado se realizará dos días antes del inicialmente programado. Así, quienes quieran ser los primeros en verlos (al menos por el momento, ya que podría sumarse una cuarta fecha) podrán ingresar a la preventa, que comenzará este miércoles 8 de abril.

La preventa exclusiva para la nueva fecha arranca el miércoles 8 de abril a las 10 a.m., mientras que la venta general para las tres jornadas será a partir del viernes 10 de abril, también desde las 10 a.m.

**Cómo comprar las entradas para BTS en Argentina**

La preventa exclusiva comenzó este martes a las 10 a.m. y está destinada únicamente a quienes cuentan con la membresía oficial ARMY Membership y se hayan registrado previamente en Weverse. Esta instancia estará disponible hasta el miércoles a las 22 horas.

Quienes no hayan completado el registro antes del 2 de abril deberán esperar a la venta general, que abrirá el viernes 10 de abril a las 10, a través de All Access.

**Funcionamiento de la preventa en Weverse**

Para acceder a la preventa exclusiva no basta con tener una cuenta en Weverse. Los fans debieron haber cumplido una serie de pasos previos para habilitarse:

1. Poseer la membresía oficial ARMY Membership activa en Weverse Shop.

2. Haber realizado el pre-registro entre el 27 de marzo y el 2 de abril de 2026.

3. Elegir hasta tres ciudades dentro del tour para participar de la preventa.

4. Contar con un número de membresía de nueve dígitos que comienza con las letras “BA”, código obligatorio para ingresar a la fila virtual.

Solo quienes cumplieron con estos requisitos pudieron participar de la preventa que se agotó. Mañana miércoles estará disponible la preventa para la fecha adicional.

**Precios de las entradas**

Los precios confirmados son los siguientes: cabeceras Norte y Sur a $225.000 más cargo por servicio; campo, $350.000; plateas A y B, $390.000; y ubicaciones preferenciales, $425.000, sin incluir los cargos adicionales de la ticketera.

La productora advirtió que pueden registrarse demoras debido a la gran cantidad de usuarios intentando comprar entradas simultáneamente.

**Entradas VIP: precio y beneficios**

Además de las entradas tradicionales, los fans podrán adquirir el paquete VIP, la opción más exclusiva para ver a BTS en Argentina, con un valor de $1.560.000. Este paquete se vende por separado dentro de la misma preventa y ofrece:

– Entrada de campo

– Acceso a la prueba de sonido previa al show

– Ingreso anticipado al estadio

– Prioridad para comprar merchandising oficial antes del recital

– Credencial con lanyard

– Regalo exclusivo para los asistentes

– Sector exclusivo de check-in y atención dedicada por parte del staff

Este paquete brinda una experiencia diferenciada para quienes deseen vivir el concierto de una manera más cercana e inolvidable.