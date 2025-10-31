Brutal robo y crimen de una mujer de 81 años en San Isidro: le ataron las manos y le pegaron hasta matarla

Una mujer de 81 años fue asesinada a golpes cuando un grupo de ladrones ingresó a robar en la casa de la víctima en Acassuso, partido de San Isidro, y de acuerdo a las primeras investigaciones y detenciones quienes estarían detrás del homicidio serían integrantes de la denominada «Banda del Millón».

El salvaje asesinato ocurrió el último sábado en horas de la noche, pero recién fue descubierto días después cuando una sobrina de la víctima, identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años, llegó hasta el chalet de Urquiza 1139 luego de que su tía no respondiera los llamados que le había hacho insistentemente.

Cuando Marina Repetto llegó al lugar, encontró que algunas de las puertas y ventanas habían sido violentadas. Adentro de la vivienda, todo era desorden, con ropas y objetos desparramados por todas las habitaciones.

Los ladrones ingresaron a la casa de la víctima forzando algunas de las ventanas.

Sin embargo, lo peor lo encontró en uno de los dormitorios. Allí estaba el cuerpo sin vida de su tía María Susana, atada de manos y tendida en el suelo, en estado de descomposición.

La fiscalía investiga un homicidio criminis causa en ocasión de robo. Cinco hombres ya fueron detenidos por el hecho, y dos de ellos serán indagados en las próximas horas. Durante el operativo en busca de los sospechosos la Policía incautó herramientas utilizadas para violentar las puertas y ventanas.

Dos de los detenidos en relación con el asesinato de María Susana Rodríguez Iturriaga.

Noticia en desarrollo.-