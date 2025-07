Brutal ataque a cuchillazos en un Walmart de Michigan: al menos 11 heridos

Al menos 11 personas fueron apuñaladas en un Walmart en Traverse City, 350 kilómetros al norte de Chicago, en Estados Unidos. Por el caso hay un sospechoso detenido, informaron las autoridades el sábado.

El ataque ocurrió poco antes de las 5 de la tarde, hora local. La Policía Estatal de Michigan indicó que agentes de Traverse City investigan el incidente y que los detalles son limitados. La agencia pidió a la población que eviten la zona dado que la investigación está en curso.

El hospital Munson Healthcare informó en redes sociales que 11 personas estaban siendo atendidas en el hospital más grande de la región, en el norte de Michigan.

«Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y los servicios de emergencia para garantizar la mejor atención posible a los afectados. Pedimos paciencia y comprensión del público mientras manejamos esta creciente demanda», dijeron desde ese centro de salud.

#BREAKING: Emergency officials have issued a mass casualty incident after multiple people have been attacked in a mass stabbing inside a Walmart

#TraverseCity | #Michigan

At this time A mass stabbing has occurred at a Walmart in Traverse City, Michigan, that has prompted a… pic.twitter.com/OhV9usjHSF

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 26, 2025

Además, manifestaron: «Nuestros pensamientos están con todos los afectados por este evento, y estamos agradecidos a los primeros auxilios y a las fuerzas del orden por su rápida acción».

Un empleado de Walmart relató cómo fue el ataque. «Mi hermana y yo trabajamos allí. Toda la tienda empezó a gritar y a correr. Había un tipo con un cuchillo que apuñaló a seis personas. Vi a alguien apuñalado en el ojo», dijo a la señal local Channel 2.

Otro testigo aseguró que el atacante parecía «extranjero» y que una persona que estaba en el local sacó un arma de fuego para detenerlo, pero que empleados y clientes del lugar lo frenaron y el agresor se escapó entre la multitud.

BREAKING: Multiple people have been stabbed at a Walmart in Traverse City, Michigan.

At least one person is in custody.

pic.twitter.com/IW8tNqXkb3

— Crime With Bobby (@CrimeWithBobby) July 26, 2025

Un vocero corporativo de Walmart, Joe Pennington, dijo que la compañía estaba «trabajando con la policía» para esclarecer el hecho.

Personal del supermercado informó que no hubo disparos, según recogió Channel 2.

Traverse City se encuentra a orillas del lago Michigan y es la ciudad más grande del norte del estado. Tiene una población de 15 mil habitantes.