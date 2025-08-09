Bruce Lee de General Pinedo | Detienen a un hombre que intentó extorsionar con un nunchaku

9 de agosto de 2025 Lectores: 55

Un hombre de 31 años fue detenido este viernes en General Pinedo luego de amenazar a la propietaria de una agencia de loterías con un nunchaku y un trozo de hierro, exigiéndole dinero bajo la amenaza de dañar el local.

El hecho ocurrió durante la siesta, cuando la víctima denunció que el sujeto ingresó armado con el elemento utilizado en artes marciales y comenzó a exigirle efectivo. El nunchaku, compuesto por dos palos cortos unidos por una cuerda o cadena, es reconocido por su uso tradicional en Asia y su popularización en películas protagonizadas por Bruce Lee.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría local acudieron al lugar, redujeron al individuo y procedieron al secuestro de los elementos empleados en el hecho.

Por disposición de la fiscalía en turno, el detenido fue alojado en la unidad policial y notificado en una causa por “Supuestas Amenazas”.