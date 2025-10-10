Brasil empieza a meter miedo con Ancelotti: goleó 5-0 a Corea del Sur en un amistoso con dos dobletes de Estevao y Rodrygo y otro de Vínicius Jr.

Brasil, conducido por el entrenador italiano Carlo Ancelotti jugó este viernes su mejor partido en mucho tiempo y goleó 5-0 a Corea del Sur, con dobletes de Estêvão y Rodrygo, en un amistoso de preparación hacia el Mundial de 2026.

Estêvão abrió el marcador en el minuto 13, tras una gran jugada colectiva que Brasil inició en su propia área, un preámbulo de la dominante presentación que tuvo la Canarinha en su visita al World Cup Stadium de Seúl.

El joven extremo del Chelsea repitió factura en el 47, mientras que Rodrygo anotó en el 41 y el 49 y Vinícius Júnior completó la cuenta en el 77.

En la formación inicial, Ancelotti presentó novedades con los regresos de los madridistas Rodrygo y Éder Militão. El central, que había jugado su último partido previo con Brasil en julio de 2024, dejó atrás dos graves lesiones que incluso le llevaron a pensar en el retiro, según reconoció el propio futbolista esta semana.

Una larga secuencia de toques que Brasil comenzó a hilar en su área, con participación de nueve de sus jugadores, incluido el portero Bento, terminó en un fantástico pase profundo de Bruno Guimarães para que Estêvão firmase el 1-0. La Veredeamarela disfrutaba con el balón, aunque tardó la siguiente anotación.

Llegó cuando Vini atacó por la banda y cedió la pelota a Casemiro, que asistió a Rodrygo.

Después del descanso, dos pérdidas de Corea del Sur ante la presión de Brasil derivaron en dos nuevos tantos del gigante sudamericano: Estêvão robó la esférica y él mismo resolvió ante el meta Jo Hyeon-woo y, poco después, sería el turno, otra vez, de Rodrygo.

Carlo Ancelotti, en acción ante Corea del Sur. Foto: AP Photo / Lee Jin-man.

En medio de un carrusel de cambios típico de partidos como este, los anfitriones parecieron mejorar. Entonces, Brasil apeló al contragolpe para cerrar la goleada por intermedio de Vinícius.

Fue el noveno partido de la Canarinha contra Corea del Sur, con saldo de ocho victorias y una derrota. El próximo martes, la selección brasileña enfrentará a Japón en Tokio.

Los amistosos en Asia forman parte del plan de Ancelotti para enfrentar diferentes estilos de juego de cara al Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En noviembre, en Londres y París, jugará con selecciones de África aún por confirmar y en marzo aspira a chocar con adversarios de Europa.

Paraguay le ganaba a Japón pero se le escapó el triunfo en una de las últimas

Japón y Paraguay empataron 2 a 2 en un amistoso internacional preparatorio para la Copa del Mundo 2026 disputado este viernes en el estadio de Suita (al norte de Osaka) ante 40.000 espectadores.

Paraguay anotó por medio de Miguel Almirón y Diego Gómez, a los 20 y 64 minutos de juego. Japón lo hizo a través de Koki Ogawa y Ayase Ueda, a los 26 y 90+4 respectivamente.

El empate parece poco premio para la selección que dirige Gustavo Alfaro, que en octubre se aseguró el sexto y último puesto directo al Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Miguel Almirón, autor del primero gol ante Japón en Tokio. Foto: EFE / EPA / JIJI PRESS.

El gol de Ueda, que había ingresado a la cancha unos minutos antes, que significó el empate definitivo a los japoneses llegó en el descuento.

En la primera parte, poco antes de abrir el marcador, Almirón, actual jugador del Atlanta United de la MLS estadounidense, desperdició a una clarísima ocasión para haber puesto a Paraguay por delante, pero el ex del Newcastle decidió pasar la pelota cuando tenía toda la portería libre para chutar.

Ahora Paraguay va contra Corea

«Estuvimos dos veces por debajo en el marcador, pero los jugadores reaccionaron y creo que ese espíritu llegó a los aficionados», destacó tras el partido el seleccionador japonés Hajime Moriyasu, que no pudo contar por lesión con dos de sus figuras, Watari Endo (Liverpool) y Kaoru Mitoma (Brighton).

«Cuando te enfrentas a un equipo fuerte que no te permite disparar a su arco, te da confianza el que los delanteros busquen el gol y al final logren anotar», añadió el seleccionador nipón.

Paraguay continuará su gira asiática en Corea, donde el martes se enfrentará en Seúl al combinado surcoreano, que este viernes fue goleado 5-0 por Brasil, rival ese mismo día de Japón en Tokio.