Bosnia sueña con la Copa del Mundo y ya tiene su «Muchachos»: cómo es el primer hit viral del Mundial 2026

“I am from Bosnia, take me to America”: con instrumentos metálicos, guitarras y un videoclip donde la carne a la parrilla es protagonista, Bosnia presenta el primer éxito musical del Mundial 2026, buscando repetir la resonancia que tuvo “Muchachos” durante el campeonato de Qatar 2022, vinculado al triunfo de la selección argentina liderada por Lionel Messi.

El grupo de rock Dubioza Kolektiv adaptó uno de sus temas para la ocasión, y para el martes acumulaba varios millones de reproducciones en distintas plataformas, encaminándose a convertirse en una de las canciones emblemáticas de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio.

El videoclip, publicado a fines de mayo, muestra a los músicos jugando un partido de fútbol improvisado, con camisetas amarillas y sosteniendo sus instrumentos, mientras preparan ćevapi, una especialidad de carne a la parrilla típica de los Balcanes.

“Nuestro video, que no habrá costado más de seis marcos (3 euros), se grabó en el barrio, que de alguna manera es el equivalente a una favela en Colombia o Brasil. Creo que la gente reconoció esa estética: el fútbol es eso, un balón gastado y una portería pintada en un muro, con los pobres jugando al fútbol”, explicó a AFP Brano Jakubovic, de 47 años, músico y autor de la letra.

El resultado fue un millón de visitas en YouTube, cifras similares en Instagram y repercusión internacional. “Estamos presentes en las redes”, señaló Vedran Mujavic, bajista del grupo. “Hoy es mucho más difícil conseguir un millón de clics, ‘me gusta’ y visitas que hace cinco o diez años… así que cuando un millón de personas ve el video en una semana y llega a gente de todo el mundo, es motivo de orgullo”.

La canción no es nueva: “U.S.A.”, publicada en 2011, originalmente hablaba sobre cómo los bosnios y otros habitantes de Europa del Este emigran a Estados Unidos en busca de una vida mejor y el sueño americano, contó Jakubovic. “Al final de la canción, los bosnios regresan a casa al entender que ese sueño americano ya no existe”.

El estribillo “I am from Bosnia, take me to America” adquirió un nuevo significado a finales de marzo, cuando la selección bosnia logró clasificar al Mundial tras eliminar a Italia en el repechaje europeo. “Fue una locura total”, recordó Jakubovic desde Sarajevo.

“La canción sonaba en repetición una y otra vez; no sé cuántas decenas de miles de personas esperaban a los jugadores tras la victoria en el estadio de Zenica, a 70 kilómetros de la capital”. Pocos días después, la banda agregó una estrofa en bosnio para evocar el “trauma colectivo nacional” de 2014.

En su única participación previa en un Mundial, en Brasil 2014, Bosnia sufrió la anulación de un gol legítimo de Edin Džeko por fuera de juego en el segundo partido de fase de grupos contra Nigeria. La selección perdió ese encuentro 1-0 y quedó eliminada de la siguiente ronda.

“Los psicólogos ganaron mucho dinero con ese fuera de juego, y las farmacéuticas también, porque muchos bosnios recurrieron a las drogas duras”, bromeó Jakubovic. “De alguna forma, había que expresar ese trauma en la canción”.

Bosnia, ubicada en el puesto 65 del ranking FIFA, disputará su primer partido en el Mundial el 12 de junio ante Canadá.

El recorrido de este tema tiene similitudes con “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” en 2022, cuyo origen se remonta a la canción “Muchachos, esta noche me emborracho” de La Mosca. Cuando un hincha adaptó la letra, el hit se volvió imparable y la banda grabó una nueva versión.

Letra destacada de “I am from Bosnia, take me to America”:

Soy de Bosnia, llévame a América.

Quiero ver la Estatua de la Libertad.

Ya no puedo esperar más, llévame a Estados Unidos.

Llévame al Golden Gate, ¡me voy a integrar!

El ćevap es con cebollas y el burek es sin queso.

Soy de Bosnia y ahora todo el mundo canta esto.

Juega Bosnia, como nunca antes.

Y ese gol contra Nigeria, no fue offside.

Mostar, Sarajevo y hasta Banja Luka.

Cuando los dragones juegan, las manos van a levantar.

Todos como uno, que se haga escuchar:

¡Bosnia y Herzegovina!

Con información de AFP.