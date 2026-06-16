Bombardero B-52 se estrella tras despegar en base militar de California

Un bombardero B-52 Stratofortress de Estados Unidos se estrelló este lunes poco después de despegar de la base aérea de Edwards, ubicada en el desierto de Mojave, al sur de California. La aeronave llevaba ocho personas a bordo y, según los primeros informes oficiales, no habría sobrevivientes.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 horas locales, según confirmó la base militar a través de un comunicado publicado en Facebook. Los equipos de emergencia respondieron de inmediato y la situación continúa en desarrollo. Posteriormente, se informó que el aeródromo fue cerrado y que todas las aeronaves previstas para aterrizar en la base serán desviadas a otros destinos.

La base aérea de Edwards se encuentra a 160 kilómetros del SoFi Stadium de Inglewood, en el área metropolitana de Los Ángeles, donde esta noche se disputará el partido entre Irán y Nueva Zelanda por el Grupo G del Mundial 2026.

Medios locales difundieron imágenes en las que se observa una extensa mancha negra en la pista, así como una columna de humo que se eleva en el lugar del siniestro. También se pudieron ver vehículos de asistencia en la pista de aterrizaje.

El B-52 Stratofortress, fabricado por Boeing, es un bombardero de largo alcance en servicio con la Fuerza Aérea estadounidense desde la década de 1950. Ha sido desplegado en conflictos importantes como las guerras de Vietnam, Irak, Afganistán y, recientemente, en operaciones relacionadas con Irán. Esta aeronave tiene una envergadura de 56 metros, una longitud de 48 metros y puede transportar diversas armas, incluidas bombas y misiles de crucero.