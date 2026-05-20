Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia tras las declaraciones de Gustavo Petro sobre las protestas

Bolivia anunció este miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia, a quien acusa de «injerencia», luego de que el presidente colombiano Gustavo Petro calificara las protestas que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz como una «insurrección popular».

Desde principios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores realizan fuertes manifestaciones exigiendo la renuncia del mandatario boliviano, en medio de una profunda crisis económica.

La decisión, que no implica la ruptura de relaciones bilaterales, «responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados», señaló la cancillería boliviana en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que dio a la embajadora Elizabeth García un «plazo» para que abandone el país, sin ofrecer mayores detalles. Por su parte, la cancillería colombiana aún no se ha pronunciado al respecto.

El mensaje de Gustavo Petro

En su cuenta en X, Petro afirmó el domingo que «Bolivia vive una insurrección popular» como respuesta a la «soberbia geopolítica». Agregó que su gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas para resolver la crisis política boliviana.

El líder colombiano, cuyo mandato termina el próximo 7 de agosto, ofreció ese día la disposición de su gobierno para colaborar en una salida pacífica, solicitó que «no haya presos políticos en ninguna parte de las Américas» y llamó a construir una «democracia profunda, multicolor» en la región.

Tras la expulsión de la embajadora, Petro criticó nuevamente al gobierno de Rodrigo Paz: «Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil para el pueblo boliviano. Espero que eso no ocurra», indicó en una entrevista con Caracol Radio.

«Lo que sabemos que ocurre en Bolivia, hasta este momento, es que hay un pueblo en las calles al que están matando y un gobierno que está cuestionado por ese pueblo», afirmó Petro tras conocer la medida.

La Cancillería de Bolivia detalló en un comunicado que ha decidido solicitar a la embajadora de Colombia la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano, otorgándole el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes.

«La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas», enfatizó el texto oficial.

Contexto de las protestas

Bolivia atraviesa desde hace dos semanas una serie de protestas con bloqueos en carreteras que han provocado escasez de alimentos, combustible e insumos médicos, incluyendo oxígeno.

La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, es el departamento donde se concentran las movilizaciones y cortes de vías que exigen la renuncia del presidente Paz, quien lleva seis meses en el cargo.

El gobierno de Paz sostiene que las protestas son un intento de «golpe de Estado», orquestado por el exmandatario socialista Evo Morales, actualmente prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor.

La expulsión de la embajadora colombiana se produce un día después de que Estados Unidos expresara públicamente su respaldo al presidente Paz.

«Esto es un golpe financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región de América Latina», afirmó el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Fuente: agencias