Boca venció 2-0 a Newell’s en La Bombonera y se afirmó en la Zona A

El primer gol llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Lautaro Blanco apareció por sorpresa en ataque y definió con precisión tras una muy buena asistencia de Exequiel Zeballos, una de las figuras del encuentro. En el complemento, el local mantuvo el control del juego y amplió la ventaja a los 11 minutos. Leandro Paredes se hizo cargo de un penal y no falló, poniendo el 2-0 que terminó de encaminar el triunfo ante una Lepra que nunca logró reaccionar.