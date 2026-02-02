Boca venció 2-0 a Newell’s en La Bombonera y se afirmó en la Zona A

Con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes el Xeneize se impuso sin problemas ante su público y llegó a los seis puntos en el campeonato.
Boca se hizo fuerte en La Bombonera y superó con autoridad a Newell’s en un encuentro correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El Xeneize fue superior a lo largo del partido y justificó la victoria con un rendimiento colectivo convincente.
El primer gol llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Lautaro Blanco apareció por sorpresa en ataque y definió con precisión tras una muy buena asistencia de Exequiel Zeballos, una de las figuras del encuentro. En el complemento, el local mantuvo el control del juego y amplió la ventaja a los 11 minutos. Leandro Paredes se hizo cargo de un penal y no falló, poniendo el 2-0 que terminó de encaminar el triunfo ante una Lepra que nunca logró reaccionar.
Con este resultado, Boca alcanzó los 6 puntos en la Zona A y se acomodó en los puestos de arriba, mientras que Newell’s sigue sin poder levantar cabeza y permanece en los últimos lugares con apenas una unidad. En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Vélez el domingo a las 22.15, mientras que el equipo rosarino será local ante Defensa y Justicia el sábado, también desde las 22.15.