Boca le ganó a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy con un doblete de Adam Bareiro y avanzó en Copa

Con dos tantos del delantero paraguayo, el Xeneize venció 2 a 0 a Gimnasia de Chivilcoy en Salta, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Boca derrotó 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, elenco del Torneo Federal A, con doblete de su flamante refuerzo, Adam Bareiro. El partido, correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, se disputó en el Estadio Padre Martearena de Salta con el arbitraje de Facundo Tello.

El equipo de Claudio Úbeda, que formó con un once alternativo, tuvo una primera parte trabajada ante un rival ordenado que le discutió la posesión y le cerró espacios. Boca manejó la pelota pero le faltó profundidad y claridad en los metros finales. Sin embargo, cuando el trámite se encaminaba al empate, Adam Bareiro apareció sobre el cierre del primer tiempo para abrir el marcador tras un centro de Lucas Janson.

En el complemento, Gimnasia de Chivilcoy intentó adelantarse y adueñarse del balón, aunque nunca logró traducir ese control en situaciones claras. Boca fue paciente, esperó el error y encontró espacios para lastimar de contra. Tras un aviso con un remate desde afuera del área, llegó el segundo: centro desde la izquierda y tras un cabezazo el delantero paraguayo puso el 2-0 definitivo.

Con la ventaja asegurada, el partido perdió intensidad. El Xeneize reguló energías, movió el banco y administró el resultado sin mayores sobresaltos para sellar una clasificación lógica y cumplir con el objetivo.

Con el pase a los 16avos de final confirmado, Boca ahora espera por el ganador de la llave entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez, cruce que todavía no tiene fecha ni sede confirmadas. En cuanto al calendario, el próximo compromiso del Xeneize será ante Gimnasia de Mendoza el sábado 28 de febrero a las 17:45. Por su parte, Gimnasia de Chivilcoy debutará en el Federal A el 21 de marzo, aunque aún no se confirmó el fixture.

Síntesis del partido:

Copa Argentina 2026.

32avos de final.

Boca 2 – 0 Gimnasia de Chivilcoy.

Estadio: Padre Ernesto Martearena.

Árbitro: Facundo Tello.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro, Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia: Nicolás Dormisch; Alexis Zárate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio, Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.

Gol en el primer tiempo: 40m. Adam Bareiro (B).

Gol en el segundo tiempo: 12m. Adam Bareiro (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Miguel Merentiel por Ángel Romero (B); 18m. Mauro Gutiérrez por Ramiro Medina (G), 21m. Sebastián Marfort por Patricio Ferreira (G); 24m. Santiago Ascacibar por Milton Delgado (B) e Iker Zufiarre por Adam Bareiro (B), 30m. Dylan Gorosito por Marcelo Weigandt (B) y Tomás Aranda por Lucas Janson (B); 32m. Mario Dauria por Alexis Zárate (G), Nicolás Giampaoli por Franco Cáseres (G) y Matías Rosales por Marcos Salvaggio (G).