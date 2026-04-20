Boca Juniors vence 1-0 a River en el Superclásico del Apertura 2026

Boca Juniors se impuso 1-0 ante River Plate en el Superclásico disputado este domingo en el estadio Monumental, correspondiente a la fecha 15 del torneo Apertura 2026. El único tanto del encuentro fue anotado por el capitán xeneize, Leandro Paredes, mediante un penal convertido sobre el final del primer tiempo.

El partido comenzó con una clara oportunidad para Boca, tras un pase largo de Paredes que dejó a Miguel Merentiel frente a la defensa, aunque la jugada fue neutralizada por los centrales de River, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. River respondió con un remate desde fuera del área de Juan Cruz Meza, que tuvo potencia pero careció de dirección y se fue desviado.

La mejor acción ofensiva de River en el primer tiempo llegó a los 43 minutos, cuando Maximiliano Salas ejecutó un remate de media vuelta desde el borde del área, que pasó cerca del ángulo derecho del arquero Leandro Brey. Por su parte, Boca generó una clara ocasión con otro pase largo de Paredes para Merentiel, quien quedó mano a mano con Santiago Beltrán, aunque su disparo fue desviado.

Cuando se jugaban los minutos adicionales de la primera mitad, una mano de Lautaro Rivero dentro del área le otorgó a Boca la oportunidad desde el punto penal. Paredes ejecutó un remate fuerte y colocado que venció al arquero Beltrán, sellando el 1-0.

En el segundo tiempo, Boca estuvo cerca del segundo gol en dos ocasiones claras: primero con un remate de Merentiel tras una salida errática de Rivero, bloqueado por Martínez Quarta; y luego con un disparo de Santiago Ascacibar que Beltrán rozó y envió por encima del travesaño. River intentó reaccionar con un juego colectivo que terminó en un centro atrás y un cabezazo de Martínez Quarta que no encontró puerta.

El técnico Claudio Úbeda realizó modificaciones intentando aprovechar los espacios dejados por River. Exequiel Zeballos ingresó y generó peligro con un remate al segundo palo que fue controlado por Beltrán.

Sobre el final del encuentro, se generó una polémica cuando el árbitro Herrera no sancionó un posible penal tras un empujón de Lautaro Blanco sobre Martínez Quarta.

Con esta victoria, Boca asciende a la tercera posición de la Zona A con 24 puntos, manteniéndose cerca de la clasificación a los octavos de final del torneo. River, por su parte, se ubica segundo con 26 unidades, a tres del líder Independiente Rivadavia.

En la próxima fecha, Boca visitará a Defensa y Justicia el jueves a las 20, mientras que River recibirá a Aldosivi el sábado desde las 21:30.

Formaciones del partido:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.