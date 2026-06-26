Boca avanza para cerrar el fichaje de Álvaro Montero durante el Mundial

Tras la firma de Leandro Lozano, Boca Juniors avanza en la incorporación de Álvaro Montero, arquero que actualmente disputa la Copa del Mundo con la selección de Colombia. El club espera concretar su fichaje una vez que finalice la participación del jugador en el torneo.

Con Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador, en reemplazo de Claudio Úbeda, Boca inició la pretemporada tras 20 días de descanso y no pierde tiempo en la conformación del plantel. Luego de acordar con el lateral Leandro Lozano, la dirigencia continúa negociando para sumar a Montero como refuerzo.

Aunque resta la oficialización, existe un acuerdo de palabra entre las partes y solo faltan detalles administrativos para cerrar la transferencia. Montero, de 31 años, llega tras un semestre destacado en Vélez Sarsfield, donde disputó 17 partidos, recibió apenas 13 goles y mantuvo su valla invicta en siete encuentros. Su rendimiento le permitió además ganarse un lugar en la selección colombiana como suplente de Camilo Vargas para el Mundial 2026.

La negociación contempla que Vélez ejecute primero la opción de compra que posee sobre el pase de Montero, perteneciente a Millonarios de Colombia, para luego transferirlo a Boca por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares por el 100% de la ficha. Esta suma convenció a Guillermo Barros Schelotto, quien inicialmente no quería desprenderse del arquero.

La intención del club es que Montero se incorpore a la pretemporada tras finalizar su participación en la Copa del Mundo y firme un contrato por las próximas cuatro temporadas.

Leandro Brey había sido una alternativa ante la ausencia prolongada de Agustín Marchesín, quien sigue recuperándose de una lesión de rodilla. Sin embargo, con el mercado de pases abierto y el parate por el Mundial, la llegada de un arquero se volvió prioridad para Arruabarrena.

Aunque también se consideraron otras opciones como Gerónimo Rulli, Sergio Rochet y Nahuel Losada, la dirigencia decidió avanzar con Montero, cuyo arribo parece cada vez más cercano.