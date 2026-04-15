Boca aplastó 3-0 a Barcelona de Ecuador en La Bombonera con lesión de Marchesín

Boca Juniors se impuso con autoridad y goleó 3-0 a Barcelona de Ecuador en La Bombonera, en el marco de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Sin embargo, la noche quedó marcada por la grave lesión del arquero Agustín Marchesín, quien tuvo que abandonar el encuentro a los 9 minutos del primer tiempo tras sufrir un golpe en la rodilla derecha. El guardameta se retiró entre lágrimas, generando conmoción en el estadio y perdiéndose el próximo Superclásico frente a River Plate.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda mostró una gran solidez y dominó el partido de principio a fin. Los goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera consolidaron un triunfo clave que estira el invicto de Boca a 12 partidos. El primer tanto llegó a los 39 minutos del primer tiempo, tras un cabezazo certero de Di Lollo luego de un centro preciso de Lautaro Blanco. En el complemento, Ascacíbar sentenció el partido con un testazo en el minuto 81, tras una jugada colectiva por la banda izquierda comandada por Blanco. Sobre el final, Ander Herrera coronó la goleada con un remate cruzado desde el borde del área.

A pesar del impacto anímico por la lesión de Marchesín, Boca se recuperó rápidamente y fue el claro dominador del segundo tiempo, controlando el juego ante un Barcelona que nunca pudo encontrar su ritmo ni generar peligro efectivo. La actuación del arquero de Barcelona, José Contreras, también fue destacada, evitando que la diferencia fuera mayor en varias ocasiones.

Con este resultado, Boca lidera el Grupo D con 6 puntos en dos partidos disputados y llega en óptimas condiciones para enfrentar a River Plate en el Superclásico del próximo domingo en el Monumental, con arbitraje de Darío Herrera.

Formaciones:

Boca Juniors: Agustín Marchesín (Leandro Brey); Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes (Alan Velasco), Tomás Aranda (Ander Herrera); Miguel Merentiel (Exequiel Zeballos) y Adam Bareiro (Milton Giménez). DT: Claudio Úbeda.

Barcelona (Ecuador): José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Luca Sosa (Miguel Parrales), Javier Báez, Gustavo Vallecilla (Jonnathan Mina); Jhonny Quiñónez, Jefferson Intriago (Byron Castillo), Matías Lugo, Luis Cano (Héctor Villalba); y Darío Benedetto (Sergio Núñez). DT: César Farías.