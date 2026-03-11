Boca acelera por la ampliación de la Bombonera: cómo es el proyecto oficial para llevar la capacidad del estadio a más de 80.000 espectadores

Después de 20 años, por primera vez Boca pone en marcha de manera oficial la remodelación y -sobre todo- ampliación de su estadio, el Alberto J. Armando para alcanzar un aforo de más de 80.000 espectadores. Tras más de dos años de estudiar la situación, la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme lanza el proyecto de manera oficial a partir de una presentación a la que tuvo acceso Clarín. Y aunque todavía no se pueden precisar las fechas de inicio y cierre de la obra, desde 2023 que ya se trabaja en las adyacencias del estadio para alcanzar el «sueño» de agrandar la Bombonera.

Es necesario aclarar que las imágenes que circulan por las redes y algunos portales no son oficiales y no están reconocidas por el club.

Incluso se espera que en los próximos días el presidente del club haga un anuncio oficial para presentarles el proyecto a los socios, hinchas y simpatizantes que desde hace décadas reclaman acciones de parte del club para poder asistir a los partidos. Boca tiene una masa societaria que triplica la capacidad actual del estadio -57 mil espectadores- y todas las medidas que se tomaron -socios adherentes, filtros, etcétera- fueron apenas paliativos para una situación a la que se le quiere dar un corte definitivo.

La ampliación no es la única modificación en marcha. Dentro del proyecto global que el club denomina como “camino hacia nuestro sueño”, también avanzan otras obras. Entre ellas se destacan la construcción de un nuevo patio de comidas en la platea baja —en un espacio que se abrirá detrás del muro que hoy la separa de la calle, una zona hasta ahora oculta y sin uso— y la finalización del local de Hard Rock, que funcionará en la antigua confitería del primer piso.

Ambas novedades tienen prevista su inauguración para después del Mundial, momento en el que además se espera que ya estén en marcha las obras de mayor envergadura. De todos modos, ese lema engloba a más de 100 intervenciones que el club viene desarrollando desde diciembre de 2023, cuando comenzó la presidencia de Riquelme.

La primera etapa

Las primeras acciones tendrán que ver con un permiso ya gestionado ante la CNRT y que consistirá en la instalación de cuatro torres que se posarán cruzando las vías del ferrocarril y sobre las que se instalarán 18 ascensores que darán acceso a la tercera y a una cuarta bandeja que se posará sobre la estructura de las actuales cabeceras que conforman la zona de plateas y las actuales populares.

Tanto las torres (una construcción externa) como la nueva bandeja (cuyo armado se realizará también afuera de la Bombonera), no afectarán la organización de partidos, es decir que durante esta etapa Boca no deberá mudarse de estadio.

Esto dejará las bases para la modificación fundamental que es desplazar el campo de juego cuatro metros para la zona de las vías del tren, es decir donde hoy se ubican las plateas. Allí también se mudarán los bancos de suplentes y se ganará espacio del otro lado para la transformación más trascendental del proyecto.

La demolición de los palcos que se construyeron en 1996

La última gran remodelación del estadio se realizó hace más de dos décadas cuando Mauricio Macri apenas había desembarcado en la presidencia del club. La inauguración de la obra se produjo el 5 de mayo de aquel año con una derrota histórica ante Gimnasia La Plata por 6-0.

Ahora la intención es volver a demoler ese sector y reconstruirlo para cerrar el «anillo» de la Bombonera y ganar lugares para el público. Se construirán dos bandejas de plateas y seis pisos de palcos.

El desplazamiento del campo de juego permitiría la construcción de la nueva tribuna sobre la calle Del Valle Iberlucea y no requerirá la compra de ninguna de las propiedades linderas, una cuestión clave después de la certificación de que 21 de las 48 propiedades están enmarcadas como patrimonio histórico.

Por último, por sobre el contorno de lo que será la totalidad del anillo terminado se posará un techo que cerrará la Bombonera, ya dejándole una fachada visiblemente renovada.

A tener en cuenta

Cada uno de los avances previstos requerirán las consecuentes autorizaciones, aunque lo sustancial frente al avance que permitió la comunicación de la proximidad en las obras es que todo lo que está proyectado tiene un marco legal contemplado dentro de las normativas vigentes.