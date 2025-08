Bob Odenkirk, 62 años, hace una emotiva confesión sobre la paternidad: «Sabía mi objetivo»

Bob Odenkirk, conocido mundialmente por su papel como Saul Goodman en las series Better Call Saul y Breaking Bad, sorprendió a sus seguidores con una emotiva confesión sobre la paternidad.

A sus 62 años, el actor estadounidense no dudó en compartir un sentimiento que, según reconoció, lo acompaña con frecuencia: la envidia por quienes todavía tienen a sus hijos en casa.

“¿De quién tenés envidia?”, le preguntaron durante una conversación en el pódcast de Mike Birbiglia. Su respuesta fue directa: “De cualquiera que todavía conviva con sus hijos pequeños y los vea crecer”.

Lejos de responder con ironía, Odenkirk profundizó con ternura y claridad sobre lo que significó esa etapa en su vida: “No hay duda. Sabía lo que estaba haciendo cuando tenía a mis hijos creciendo en casa. Estaba siendo padre, esa era mi tarea”.

La rutina de la paternidad como propósito vital

Para el actor, la paternidad fue mucho más que una responsabilidad: se trató de un propósito claro y reconfortante.

El actor estadounidense dio una entrevista para un pódcast. Foto: captura de video/TikTok @mikebirbiglia.

“En esa etapa, no tenía que preguntarme qué estaba haciendo aquí, ni cómo podía ser parte del mundo o tener un día significativo”, explicó. La respuesta a todas esas grandes preguntas, según aclaró, estaba en lo cotidiano: “La respuesta era educar a mis hijos, asegurarme de que fueran al colegio y reírme con ellos”.

Con esa naturalidad que lo caracteriza también fuera de la pantalla, Odenkirk aseveró que durante aquella etapa de crianza entendía perfectamente su papel en el mundo. “Así era la vida… la entendía, sabía cuál era mi objetivo”, afirmó.

Una faceta menos conocida del actor

Más allá de sus icónicos papeles como abogado sin escrúpulos y su carrera en la comedia, Bob Odenkirk demostró en diversas ocasiones que es un hombre profundamente familiar. Padre de dos hijos, habló en anteriores entrevistas del impacto que su familia tuvo en su equilibrio emocional y creativo, incluso tras el infarto que sufrió en 2021 durante el rodaje de Better Call Saul.

@mikebirbiglia Such a special episode of Working It Out with the legendary Bob Odenkirk. So brilliant. So much creative insight. So much heart. #parenting #bobodenkirk #bettercallsaul #jealous ♬ original sound – Mike Birbiglia

Esta nueva reflexión añade una capa más íntima y vulnerable a su figura pública. En una industria que muchas veces premia la ambición constante y la reinvención profesional, Odenkirk pone en valor lo esencial: el amor, la presencia y el sentido que aporta acompañar a los hijos en su crecimiento.

En un mundo que a menudo presiona para encontrar “el propósito” en lo extraordinario, Odenkirk recuerda que lo verdaderamente significativo puede encontrarse en los momentos más simples y rutinarios del día a día.