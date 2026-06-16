Blender despidió a Gaspi con un sentido homenaje

Blender despidió este lunes a Gaspi y a Lucas Vignale, quienes fallecieron el domingo en un accidente aéreo en Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron. Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz, tenía 23 años y se había destacado como youtuber e influencer, mientras que Vignale, director audiovisual de 28 años, había trabajado con artistas de renombre como Bizarrap, Trueno, Duki, Wos y Nicki Nicole. Además, Vignale se encontraba en proceso de debutar en el cine con su largometraje El tren fluvial.

El canal de streaming Blender confirmó la realización de un especial homenaje el mismo lunes por la noche. Mediante un comunicado, expresaron: “Con profundo dolor, Blender despide a Gaspar Prim Díaz, Gaspi, y a Lucas Vignale”. La programación comenzó a las 21 horas, con la conducción de Juan Ruffo, Manu Jove y Fio Sargenti, y contó con la participación de amigos y colegas de ambos creadores.

Iván Liska, cofundador de Blender y amigo personal de Gaspi, destacó su originalidad y valentía para romper esquemas: “Se animó a hacer algo distinto a lo que se hacía. Gaspi suspendía la credulidad y la llevaba al extremo de lo trash”. Por su parte, el popular streamer Gerónimo Benavides, conocido como Momo, recordó la personalidad rebelde de Gaspi y lo definió como “un gran actor” que supo conquistar al público.

Durante el especial, se recibieron llamadas en vivo de seguidores que se mostraron profundamente conmovidos, algunos comparando a Gaspi con el cómico norteamericano Andy Kaufman, en alusión a su estilo de humor imprevisible y sin final definido. Los panelistas destacaron que Gaspi fue el primer creador de contenido digital argentino cuya muerte conmociona a toda la comunidad.

Asimismo, Sergio Bara, entrenador de Gaspi para “La velada del año V”, rememoró el intenso entrenamiento que permitió al youtuber perder 26 kilos en seis meses y prepararse para competir en este evento internacional de boxeo, en el que Gaspi utilizó guantes para enfrentar el desafío. Bara destacó la voluntad y la entrega del joven influencer, destacando su intensidad y compromiso.

El homenaje concluyó con la emisión de los cuatro capítulos de la serie de ficción Gaspi visita tu hogar, un ciclo de humor ácido y entrevistas dirigido por Lucas Vignale, en el que el influencer visitaba hogares con historias singulares. Hasta el momento del accidente, solo se habían estrenado dos episodios.

El humor de Gaspi se caracterizaba por su irreverencia y absurdo, usando una voz ronca y un micrófono para interactuar en la calle con un clásico saludo: “¡Bueeeenas!”. Su estilo rompía con las normas establecidas y desafiaba los límites de la corrección política, combinando acidez y malicia en sus intervenciones, tal como lo recuerdan colegas y especialistas. El escritor Guillermo Piro afirmó que “el humor surgía de la suspensión momentánea de las reglas habituales de convivencia” y que la audacia era la clave que provocaba la risa y atención del público.

Gaspi y Lucas Vignale dejan un legado singular en la escena digital argentina, reconocidos por sus voces sensibles y potentes, así como por su capacidad innovadora en el ámbito audiovisual y humorístico. Blender y la comunidad digital los recuerdan con respeto y admiración tras esta triste pérdida.