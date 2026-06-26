Bielsa ante su hora más difícil: Uruguay choca con España con la permanencia en el Mundial en juego

Marcelo Bielsa enfrenta su momento más crítico: Uruguay se juega la permanencia en el Mundial ante España

Marcelo Bielsa, a sus 70 años, encara una prueba decisiva frente a España en Guadalajara, donde Uruguay pondrá en juego su continuidad en el Mundial. Para el entrenador rosarino, un traspié podría significar el final de un camino con luces y sombras, marcado por la admiración de seguidores apasionados y las críticas de detractores oportunistas. Pocos técnicos generan tanta división como Bielsa, y esta vez la atención estará centrada en él, especialmente en Argentina. La incógnita es si logrará superar este complicado escollo o si, como en Corea-Japón 2002, se despedirá en primera ronda.

De este grupo también saldrá el rival de Argentina en los octavos de final. Si la Celeste vence a España, la Scaloneta se enfrentará a los europeos el 3 de julio en Miami. En caso de empate, será necesario analizar el resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita: si alguno gana, Uruguay pasaría como segundo. Si empatan, se compararán las cantidades de goles y, si persiste la igualdad, se definirá por fair play. Por otra parte, una derrota dejaría automáticamente eliminado a Uruguay.

Al finalizar el encuentro en México, se desatarán las críticas y los análisis. Memes invadirán las redes sociales y el debate continuará en cafés y espacios laborales. La cuestión central será: Bielsa sí o Bielsa no. Su desempeño será puesto bajo lupa: ganador o perdedor, genio o impostor, ético o vendehumo.

No obstante, es importante aclarar que Bielsa no ha logrado una buena relación en Uruguay, lo que sorprende considerando su historia en Chile. Allí, durante cinco años al frente de la selección, el entrenador se ganó el cariño del personal del predio Pinto Durán, quienes destacaban su humildad y calidad humana. En cambio, en el equipo charrúa, varios asistentes renunciaron o fueron despedidos en pocos meses por presuntos malos tratos.

Carlos Nicola, exentrenador de arqueros de la Celeste, afirmó: “El trato de Bielsa es abusivo y por momentos hasta violento”, motivo por el cual abandonó su cargo por discrepancias con el rosarino.

Quizás uno de los principales errores de Bielsa fue intentar imponer un régimen estricto en un plantel acostumbrado a convivir durante años con Óscar Washington Tabárez. Sebastián Abreu, cercano a los jugadores uruguayos, explicó: “El Maestro generó una línea donde los valores humanos estaban por encima del rendimiento futbolístico. Eso hizo que la gente se identificara con ese proceso. Uno debe adaptarse a la cultura, interpretar cómo siente la gente, cómo vive, cómo es la convivencia diaria, incluso conocer al utilero, al cocinero, al canchero. Nadie desconoce la jerarquía y el nivel de Bielsa, pero no se puede imponer una filosofía sin importar la cultura del país”.

El conflicto con Luis Suárez marcó un punto de quiebre para Bielsa, y allí el grupo se le terminó de escapar de las manos. Incluso se especuló con la posibilidad de renuncias masivas dentro del plantel. Como otra decisión polémica, el entrenador excluyó de la convocatoria para el Mundial a Nahitan Nández, uno de los futbolistas con más minutos en su ciclo. Al respecto, José María Giménez, referente del equipo, declaró: “Me sorprendió muchísimo. Estadísticamente fue de los jugadores que más tiempo tuvo en cancha y siempre que estuvo disponible fue convocado”.

El propio Bielsa reconoció la falta de aceptación del grupo: “Humanamente todavía no he logrado una aceptación de este grupo”, y añadió: “Yo soy tóxico. Relacionarme conmigo empeora al que lo hace. Hay tipos tóxicos que solo ven el error, que demandan, que nunca están satisfechos con nada. Lo vivo como un karma”.

El escenario está planteado. Si Uruguay clasifica, se reforzará la imagen de Bielsa entre sus seguidores, que lo admiran incluso desde antes de su ciclo en la Selección Argentina. En caso contrario, las críticas se multiplicarán en las redes sociales, cuestionando sus seis títulos en 36 años de carrera (si se cuentan los dos con la Sub-23 argentina y el Championship con Leeds) y su nueva eliminación en primera ronda de una Copa del Mundo. Como siempre ocurre con el rosarino, no habrá términos medios: para algunos seguirá siendo un adelantado a su tiempo; para otros, la prueba de que las ideas, por brillantes que sean, no siempre alcanzan para ganar.