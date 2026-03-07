BGH cierra una alianza con Xiaomi para distribuir la marca de celulares en Argentina

La compañía BGH selló un acuerdo estratégico con Xiaomi que lo convierte en distribuidor oficial de la marca en Argentina.

El convenio contempla la distribución de la línea de smartphones XIOAMI REDMI en el país, incluyendo los últimos lanzamientos Redmi NOTE 15, Redmi 15 y la línea A5, así como también otros productos de su ecosistema, como auriculares, parlantes y relojes inteligentes.

“Estamos muy entusiasmados de comenzar este camino junto a Xiaomi en Argentina. Este acuerdo refuerza nuestro posicionamiento como socios estratégicos para marcas internacionales que buscan expandir su presencia en Argentina. Desde BGH contamos con una gran expertise y capacidad de distribución, cobertura nacional y trayectoria en el mercado para potenciar el desarrollo de nuevas propuestas tecnológicas”, señaló Daniel Rosenfeld, Director Ejecutivo de BGH Consumer.

La marca china Xiaomi ocupa el tercer puesto en comercialización de celulares a nivel global. BGH distribuirá sus productos en el país apalancándose en su experiencia logística y su red comercial.

Grupo BGH es un grupo empresario con 112 años de historia. La compañía emplea a más de 1.500 personas y tiene operaciones en Argentina, Uruguay, Colombia y Estados Unidos.

“Con esta alianza, reafirmamos nuestro compromiso y prioridad en poder ofrecerle a nuestros clientes la mayor variedad y amplitud de productos, evaluando todas las opciones disponibles que hay en el mercado para complementar nuestra oferta actual de equipos y productos acordes a sus necesidades”, sostuvo Rosenfeld.