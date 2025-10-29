Bertie Benegas Lynch dijo que el Presupuesto 2026 es su «obsesión» y apuesta al nuevo Congreso para aprobarlo

El diputado de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch se refirió al debate en torno al Presupuesto 2026, luego de las elecciones legislativas nacionales, que reconfigurarán la composición del Congreso Nacional.

El legislador preside la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se trata el proyecto del Gobierno, que emplazó para que se emita dictaminen el próximo martes 4 de noviembre.

«No sé si llegamos para lo que pretende el dictamen, pero mi obsesión es aprobar el Presupuesto que no le aprobaron a Javier (Milei) en dos años. Este es el tercero, y no hay antecedente de eso en Argentina», dijo en diálogo con radio Rivadavia.

Sin embargo, el oficialismo busca que el proyecto sea votado por los nuevos legisladores electos, quienes asumirán el 10 de diciembre en un contexto de mayor poder de LLA en ambas Cámaras.

«El mapa legislativo cambia, incluso desde el punto de vista del Presupuesto sería razonable que sea con ese escenario quienes aprueben el Presupuesto 2026», manifestó Benegas Lynch.

Este miércoles, la comisión que preside Benegas Lynch en la Cámara baja volverá a reunirse para recibir al secretario de Hacienda, Carlos Guberman; junto a la jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa, y el subsecretario de Gestión Administrativa.

El martes, el ministro de Interior, Lisandro Catalán, habló respecto a la posibilidad que el presidente Javier Milei convoque a extraordinarias para tratar las reformas laboral e impositiva, pero también para debatir la iniciativa presupuestaria.

Benegas Lynch deslizó esa posibilidad y dejó un mensaje a los legisladores de la oposición, luego del respaldo al oficialismo en las urnas.

«El político tradicional, aunque no comparta las ideas que promovemos, sabe que su subsistencia depende de estar atento al termómetro de cómo está la calle», sentenció.