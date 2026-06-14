Berisso: mujer embarazada internada tras brutal ataque de su expareja

Una joven de 20 años, embarazada de siete meses, permanece internada en el Hospital Mario Larraín de Berisso tras sufrir un brutal ataque por parte de su expareja. La víctima denunció que el agresor la golpeó, causó destrozos en su domicilio y luego escapó. A raíz del hecho, la Justicia ordenó medidas de protección para resguardar su integridad, aunque el acusado aún no ha sido detenido.

El caso fue puesto en conocimiento de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Berisso luego de que el centro de salud informara sobre el ingreso de la paciente con lesiones compatibles con un caso de violencia de género. La joven llegó por sus propios medios al hospital, donde los médicos decidieron internarla debido al avanzado estado de gestación y para mantener un control permanente tanto de su salud como la del bebé.

Durante la declaración ante la policía, la víctima relató que su expareja, un joven de 21 años, llegó a su casa, la agredió físicamente y provocó daños en distintos sectores del domicilio. Además, aseguró que antes de irse, el agresor se llevó su teléfono celular.

Ante esta situación, la denunciante solicitó medidas para proteger su seguridad y evitar futuros episodios de violencia. La causa se encuentra en investigación, con la recolección de pruebas y el análisis de las circunstancias del ataque. Por el momento, el agresor permanece libre y no se ha solicitado su detención.