Beni Mármol y Pato Perrotta niegan haberse colado en el Mundial 2026 en Miami

Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta, quienes fueron detenidos el pasado sábado en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026, recuperaron su libertad y brindaron declaraciones a través de un directo en redes sociales, en el que negaron haberse colado en el estadio Hard Rock.

“Quiero aclarar que nosotros no nos colamos. Todo comenzó cuando llegamos a Miami con una credencial oficial de la FIFA, que nos otorgó un medio público argentino muy conocido”, explicó Perrotta, mientras Mármol asentía.

Perrotta detalló que dicha credencial les permitía asistir a todos los partidos que se disputan en México y Estados Unidos. “Por ejemplo, habíamos ido al partido Arabia Saudita-Uruguay, filmando desde adentro y mostrando la experiencia”, agregó. Asimismo, señaló que la credencial que poseían era válida incluso para la final, ya que los acreditaba como miembros de la FIFA bajo la categoría de media partner.

El inconveniente surgió cuando, durante el ingreso al partido Colombia-Portugal, les fue revocada la credencial sin previo aviso. “Nos suspendieron la entrada y no nos notificaron. Nosotros llegamos pensando que podíamos pasar sin problemas, porque el carnet es original”, afirmó.

Según relataron, en los primeros tres controles de seguridad no les escanearon el carnet, lo que generó confusión. “No es que burlamos los controles: simplemente no escanean el carnet y, al ser original, te permiten el paso”, aclaró Perrotta. Sin embargo, en el cuarto control les negaron el acceso y procedieron a detenerlos. “Me agarraron a mí de la mano, a Mármol también, y nos dijeron: ‘¡Paren, no pueden entrar!’ Yo les respondí que estaba trabajando, ya que el medio que nos acreditó nos envió para mostrar cómo se vive la experiencia del Mundial en Miami”, concluyó.

Patricio “Pato” Perrotta, de 26 años, fue pionero en el mundo del streaming y la creación de contenido en Argentina, donde logró consolidar una comunidad dedicada a videojuegos y desafíos en internet. Su carrera tomó un giro al comenzar a colaborar con Benicio “Beni” Mármol.

Con un estilo espontáneo, desenfadado y basado en la amistad que los une, rápidamente se convirtieron en una de las duplas más populares de YouTube en el país.

Mármol, de 20 años y oriundo de Lanús, aporta humor y dinamismo a los videos, lo que lo ha convertido en una figura muy querida por sus seguidores. Con el tiempo, incorporaron a un tercer integrante, “Bisicleta”, un joven uruguayo que se volvió pieza clave del grupo y así formaron uno de los tríos más exitosos de la plataforma en la región.