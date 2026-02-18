Beck Energie dirá presente en la Expo Agroindustrial Oberá

La empresa pionera en la utilización de energía renovable en Oberá y la provincia, participará del evento que busca fortalecer la industria y la producción de Misiones. La Expo Agroindustrial Oberá se realizará los días 11 y 12 de abril en el Parque de las Naciones.

Se trata de una empresa obereña que brinda asesoramiento y desarrollo de energía renovable especializada en energía solar. “Ofrecemos soluciones con sistemas solares fotovoltaicos, térmicos y todo lo que es la climatización de agua, con el objetivo de acercar a nuestros clientes herramientas para que puedan ser eficientes en la energía y ayudarlos a transitar este cambio energético que está ocurriendo en todo el mundo” explicó Claudia Beck, una de las socias de la empresa familiar. “Estamos hace más de seis años trabajando con estos sistemas que en un principio eran súper innovadores y con el tiempo la gente fue conociendo. Tuvimos que hacer un trabajo de educación y hoy en día ya se acercan con conocimiento y consultas específicas sobre cómo pueden mejorar la eficiencia energética. Asimismo, cómo pueden contar con energía en lugares donde el servicio no llega” agregó.

Beck Energie trabaja en toda la provincia e inició su expansión en el norte de la provincia de Corrientes. “También tenemos trabajos realizados en Buenos Aires” aclaró la empresaria.

Con respecto a la presencia en la venidera edición de la Expo, Beck, afirmó que para la empresa es sumamente importante, ya que les permitirá llegar a todo el sector productivo. “Buscamos que comercios, empresas y la gente que es parte de la industria, puedan conocer nuestros productos y tener una alternativa para mejorar el sistema energético, contar con energía continuamente. El fin de todo es colaborar con el medio ambiente y aportar un granito de arena en ese sentido” señaló.

La energía renovable es posible y los costos son accesibles, subrayó Claudia Beck. “Económicamente es lo que más conviene a empresarios o industriales. Con estos sistemas se logra el ahorro energético, los costos bajan entre un 60-70 por ciento y genera un impacto positivo en lo ecológico. En cuestiones legislativas y normativas también es beneficioso para quienes quieran exportar o importar. Si bien son tiempos difíciles, estos productos otorgan beneficios en lo económico y en la calidad de vida” destacó.

La organización de la Expo Agroindustrial Oberá está a cargo de varias entidades intermedias de la ciudad y junto al gobierno municipal y provincial trabajan para animar a las pequeñas y medianas empresas e industrias de la región a ser parte del evento.

Desde la organización, se habilitó un recorrido por el predio del parque de las naciones para las empresas que ya confirmaron su participación en la Expo Agroindustrial Oberá, para programar la presentación de los distintos stands y consultas. Además, se informó que quedan algunos lugares disponibles para los interesados en exponer sus productos o servicios.