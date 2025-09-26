Bebé de tres meses murió tras choque entre motos en General San Martín

26 de septiembre de 2025 Lectores: 53

Un bebé de tres meses falleció este viernes en un accidente de tránsito en General San Martín, cuando viajaba junto a sus padres en motocicleta. El siniestro ocurrió cerca de las 14:30 en calle López y Planes y Tucumán.

El choque involucró dos motocicletas: en una de 110 cc color rojo viajaban el menor y sus padres (madre de 37 años), mientras que en la otra se desplazaba un joven de 20 años.

Tras la colisión, el niño y su mamá fueron trasladados al Hospital Félix Anselmo Pertile para las primeras curaciones. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el bebé fue derivado al Hospital Pediátrico de Resistencia, donde ingresó sin vida. Fue identificado como Gael Giménez Acosta.

El médico policial de turno intervino en el caso y se continúan las diligencias para determinar las circunstancias del accidente.