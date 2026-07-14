Bebé de 4 meses y su hermana internados por presunta intoxicación con cocaína en Chubut

La Justicia de Chubut investiga las circunstancias que llevaron a la internación de un bebé de cuatro meses y su hermana de tres años por una presunta intoxicación con cocaína. Ambos niños permanecen bajo observación en el Hospital Zonal Isola de Puerto Madryn.

La pesquisa tomó un nuevo rumbo tras la declaración del padre, quien atribuyó directamente a la madre la responsabilidad por lo sucedido. Según su versión, el incidente ocurrió después de una discusión de pareja, durante la cual la madre habría colocado cocaína en la mamadera de los menores.

El caso salió a la luz cuando los niños fueron ingresados de urgencia al hospital con síntomas compatibles con intoxicación. Los médicos alertaron a la Policía, lo que activó el protocolo judicial correspondiente. Al momento del hecho, solo estaban en la vivienda los padres y los dos niños.

La fiscal de turno supervisó las medidas iniciales en el hospital, mientras que ambos padres fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Los menores continúan internados con seguimiento médico, y el Ministerio Público Fiscal aguarda los resultados de las pericias toxicológicas y demás pruebas para esclarecer cómo se produjo la intoxicación y determinar las responsabilidades penales correspondientes.