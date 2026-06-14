Beba de 45 días internada por intoxicación con cocaína en Misiones

Una beba de 45 días fue internada en Misiones tras detectarse que estaba intoxicada con cocaína. El caso se encuentra bajo investigación judicial para determinar cómo se produjo la intoxicación.

Según un informe elaborado por el Servicio de Pediatría y el Servicio Social del hospital, la menor fue trasladada al hospital Samic de Eldorado desde el hospital de Montecarlo, donde inicialmente había quedado en observación por una presunta intoxicación. Al confirmarse el diagnóstico, los médicos decidieron prolongar su internación para realizar controles y exámenes complementarios.

Sin embargo, una vez que la beba mostró signos de mejoría, su madre abandonó el centro asistencial llevándose a la niña, incumpliendo las indicaciones médicas que recomendaban continuar con la hospitalización. Ante esta situación, el hospital emitió una alerta a promotores de salud y a la Dirección de Niñez de la Municipalidad de Montecarlo. Se activaron los protocolos correspondientes, con la intervención de las autoridades municipales y el acompañamiento de la Policía.

Tras realizar averiguaciones, la mujer fue localizada y, por disposición judicial, la beba fue trasladada al Hogar de Niños La Divina Misericordia de Jesús, en Montecarlo, donde permanece recibiendo los cuidados necesarios mientras se define su tutela.

El caso está a cargo del juez José Luis Maimó, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Montecarlo. Hasta el momento, no existían denuncias previas relacionadas con este caso. La Dirección de Niñez municipal continúa supervisando la situación.

Fuentes del expediente indicaron que se trabaja de forma coordinada con el juzgado para una posible revinculación de la menor con su familia, decisión que dependerá de los resultados de los estudios socioambientales solicitados por el magistrado.