BCRA vende USD 53 millones para frenar al dólar: primera intervención directa

18 de septiembre de 2025 Lectores: 11

BUENOS AIRES – El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió este miércoles USD 53 millones en el mercado de cambios, en una primera intervención directa para evitar que el dólar mayorista supere el límite superior de la banda establecida en el acuerdo con el FMI. La cotización se ubicó en el techo de $ 1.474,50.

La acción marcó un cambio en la estrategia del BCRA, que en los últimos meses había recurrido principalmente a medidas indirectas como la restricción monetaria o las operaciones en el mercado de futuros. El director del organismo, Federico Furiase, había declarado la semana pasada que disponían de USD 22.000 millones de poder de intervención, aunque cálculos privados reducen esa cifra a entre 17.000 y 18.000 millones.

Según la consultora EcoGo, al 17 de septiembre las reservas netas disponibles del BCRA se ubicaban en USD 17.978 millones. No obstante, los registros oficiales muestran un nivel negativo de USD 7.510 millones, cuando el objetivo pactado con el FMI para fin de año es de –USD 2.097 millones, lo que deja un gap de USD 5.413 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo en redes sociales que el Gobierno analiza «diferentes alternativas» para afrontar los vencimientos de deuda por USD 18.000 millones en 2026 y aseguró: «Vamos a honrar todas las deudas». Mientras tanto, un informe de la consultora Empiria advirtió sobre las dificultades de acceso al financiamiento externo y señaló que el plan financiero oficial se apoya principalmente en organismos internacionales y en el financiamiento en moneda local.

Contexto económico

La intervención del BCRA ocurre en un escenario complejo con un riesgo país por encima de los 1.200 puntos básicos y dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario. La consultora Empiria alertó que los intereses de los instrumentos de deuda en pesos no se incluyen en el resultado fiscal, lo que permite mostrar un superávit financiero «aparente» sin un mayor esfuerzo en el resultado primario.