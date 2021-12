Bautista Bustos fue octavo en la final de la Clase 2

Buen cierre de temporada para el apostoleño, Bautista Bustos, en la Clase 2 del Turismo Pista que corrió la última fecha del año en el Oscar Cabalen de Alta Gracia, Córdoba. Donde el joven piloto llegó 8°.

Bautista Bustos largó 10° con el Ford Ka y resignó una posición en el inicio debido a que el auto quedó patinando en la largada. Antes de cumplirse el primer giro, el auto de seguridad, puso en pausa la final. En el relanzamiento hizo una luz de diferencia sobre Princho, que era su inmediato perseguidor y se concentró en avanzar. El piloto de Apóstoles cruzó la sentencia ocupando la octava posición.

“No tuve una buena largada, quedamos patinando y eso nos hizo perder una posición. Después de eso intentamos avanzar para terminar lo más adelante posible y pelear las posiciones para entrar al top 10. El pelotón de adelante se me fue y se me hizo difícil alcanzarlo después faltando pocas vueltas para el final. Terminamos en un 8° puesto, contento porque hace varias carreras no terminábamos y no entrábamos dentro de los 10” dijo Bustos.

La definición del campeonato mantuvo en vilo a los espectadores hasta último momento. Tambucci pasó al tercer puesto y de esa forma se llevó el título. La victoria fue de Matías Cravero seguido por Alejo Cravero. Jose Luis Costamagna y Andrés Calderon serían cuarto y quinto respectivamente..

El campeonato quedó con Santiago Tambucci adelante con 251.5, subcampeón fue Matías Cravero con 249.5, tercero Franco Fauret con 176, cuarto Luciano Gonzalez con 128.5 y quinto Alejo Cravero con 126.

El Campeonato Argentino de Turismo Pista 2022 arrancará a mediados de Febrero en escenario a definir.

“Gracias a la gente que nos apoya en Misiones, a mi familia, a mi novia y a los sponsors: Soychu Frigorifico de Aves, Speed Unlimited Energy Drink, Melius Mutual, ElectroDom, Activar, Simply, Calma Arte y Deco, Kran Competición, Embutidos Nito, Municipalidad de Apóstoles, Petromisiones, Dapsa, Establecimiento Yerbatero Don Gonzalez SRL, Pato Pampa, BRAVA y a Oscar Herrera Ahuad que siempre está pendiente de todos los pilotos que representamos a Misiones a nivel nacional. Al equipo, JT Racing, a Enrique Bustos mi motorista y al ingeniero de pista Juan Pablo del Piccolo” cerró Bustos.