Batalla por los pliegos judiciales: los aliados presionan al Gobierno por una candidata a jueza y van con nuevas exigencias

La disputa por los pliegos judiciales continúa abierta en todos los frentes. La decisión del Gobierno de vetar la nominación de María Verónica Michelli tensó la relación con sus aliados en el Senado, que podrían unirse para respaldar a la candidata a jueza federal.

Tanto el PRO, la UCR como los sectores dialoguistas provinciales no han dado señales de aceptar el pedido ordenado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para retirar el pliego de Michelli debido a que es cuñada del periodista de *La Nación* Hugo Alconada Mon, quien investigó la implicancia del Presidente en la promoción de la criptomoneda LIBRA.

Se anticipa que la reunión de Labor Parlamentaria convocada para el próximo miércoles a las 11, destinada a definir los temas de la sesión del 4 de junio, será especialmente tensa. Además del caso de Michelli, que también cuenta con el apoyo del peronismo que lidera José Mayans, existen otros temas conflictivos que complican el escenario para el oficialismo.

En privado, desde el Gobierno admiten que la jugada de enviar la postulación de Michelli y luego intentar bajarla fue, cuando menos, desprolija. A esta situación se suma que Juan Carlos Pagotto, presidente de la comisión de Acuerdos, mantiene cajoneado el pliego de la candidata, pese a que el dictamen cuenta con nueve firmas. Esta decisión responde a un pedido de la Casa Rosada.

Pagotto, quien mantiene un estrecho vínculo con Eduardo “Lule” Menem, secretario con llegada a Karina Milei, podría desencadenar un conflicto aún mayor entre el oficialismo y los aliados, quienes ya presionan al senador de La Libertad Avanza para que habilite el expediente y permita que la nominación llegue al recinto.

En este contexto, los sectores dialoguistas se preparan para una nueva serie de audiencias públicas convocadas por la comisión de Acuerdos para el 9 de junio, centradas en los candidatos a jueces laborales. En ese encuentro, la oposición dialoguista solicitará que para la sesión del día siguiente se incorporen nuevos pliegos de jueces provinciales.

### El PRO y la UCR defienden el pliego de Michelli

Por su parte, Martín Goerling, presidente del bloque del PRO y oriundo de Misiones, adelantó que sostendrán la postulación de Michelli. “La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones”, argumentó.

Esta posición es compartida por la mayoría de los sectores dialoguistas que avalaron el pliego. Queda claro que, para retirarlo, el Gobierno debe llevar el expediente al recinto, donde los senadores votarán a favor o en contra; sancionar el retiro sin un debate pleno sería una decisión poco habitual en la Cámara alta.

Desde el bloque radical que conduce el correntino Eduardo Vischi, insistieron en que para retirar el pliego el Gobierno debe ofrecer una justificación contundente. “Todos conocemos el argumento que dio el Ejecutivo y, la verdad, no alcanza”, señalaron desde ese espacio.

Sin embargo, se prevé que durante el fin de semana se mantengan conversaciones internas en la coalición opositora conocida como “los 44”, como denomina Patricia Bullrich a la alianza entre La Libertad Avanza y la oposición no kirchnerista, con el fin de buscar una salida. Tanto el PRO como la UCR buscan evitar un escenario de confrontación áspera, especialmente en vísperas del inicio de las negociaciones rumbo a las alianzas para las elecciones de 2027.

Paralelamente, el caso Michelli llegó a la Justicia luego de que la agrupación Reset Republicano presentara una denuncia penal contra Karina Milei, solicitando que se investigue si la decisión de retirar el pliego constituye una violación de la Ley Antidiscriminatoria y un posible abuso de autoridad.

### Bullrich define si envía todos los pliegos a la sesión del 4 de junio

Más allá de la controversia por Michelli, el oficialismo aún no resolvió si en la sesión del jueves próximo incluirá el resto de los 77 pliegos que pasaron por audiencia pública. Entre ellos se encuentran las promociones de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, propuestos como vocales de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Tal como informó este diario, Catania fue señalado por fuentes judiciales por fallar alineado con el kirchnerismo, mientras que Galván Greenway está bajo cuestionamiento debido a un fallo en un caso que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por posible lavado de dinero.

También está en duda el pliego de Juan Manuel Mejuto, postulado para la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, cuestionado por sus posibles vínculos con el kirchnerismo y la agrupación Justicia Legítima. En este caso todavía no cuenta con despacho formalizado, a pesar de que los dialoguistas aseguran haberlo firmado.