Batalla campal y gas pimienta en el Reducido de la Primera Nacional: Deportivo Madryn eliminó a Morón y hubo escándalo al final

Deportivo Madryn, que se había quedado sin ascenso directo al perder la final de la Primera Nacional contra Gimnasia de Mendoza, tendrá otra chance para dar el salto a la Liga Profesional. En un partido con numerosas polémicas, con un arbitraje muy pobre de Pablo Echavarría y con un final escandaloso con jugadores visitante reprimidos con gas pimienta, el equipo patagónico venció por 1-0 a Deportivo Morón e hizo valer la ventaja deportiva -había perdido por idéntico score en la ida- y jugará la final del Reducido por el segundo ticket a la máxima categoría contra Estudiantes de Río Cuarto, verdugo el sábado de Estudiantes de Buenos Aires.

No se puede hablar mucho de fútbol porque hubo muy poco en el estadio Abel Sastre, que hace poco fue inspeccionado por Conmebol como posible escenario para partidos internacionales. Algo extraño por su infraestructura, pero nada llamativo por su fuerte vinculación con la política y con los popes de la AFA. El presidente de Deportivo Madryn es Ricardo Sastre, ex vicegobernador de la gestión de Mariano Arcioni y hermano mellizo de Gustavo, actual intendente de Puerto Madryn. Ambos vienen alternando sus cargos de acuerdo a sus obligaciones como funcionarios municipales o provinciales .

De ahí los rumores, imposibles de comprobar, de que los patagónicos tendrían luz verde para dar el salto de categoría. De hecho, había resultado muy curiosa la insólita sanción recibida por el DT de Morón, Walter Otta, que vio el partido desde la tribuna porque fue suspendido por 30 días después de que del Tribunal de Disciplina de la AFA lo castigara por unos “supuestos” agravios contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino que el DT jura nunca haber dicho.

Todos estos antecedentes funcionaron como prólogo de batalla campal que se desató después del pitazo final de Echevarría. Fueron diez minutos de un todos contra todos porque los visitantes estallaron. Mientras algunos increpaban al árbitro, otros eligieron pelearse con sus colegas de Deportivo Madryn. La policía intentó calmar las aguas, pero estuvo lejos de alcanzar el objetivo. De hecho, se transformó en el blanco del enojo de algunos futbolistas del Gallito, quienes terminaron visiblemente afectados por el gas pimienta que lanzaron los uniformados para intentar disuadirlos.

Thiago Nicolás, Gastón González y Julio César Salvá fueron los más afectados. “Estas son las cosas que lastiman al fútbol. No tiene que pasar esto. Hay injusticias que no pueden ser. Esperemos que estas cosas no vuelvan a suceder, que no lastimen más al fútbol”, se lamentó el defensor Juan Manuel Cabrera.

¿El partido? Fue muy pobre. Santiago Postel, de cabeza, fue el autor del gol del triunfo para el equipo que dirige Leandro Gracián. Fue después de un tiro libre que llegó tras un quite limpio de Cabrera sobre Diego Crego que Echavarría interpretó erróneamente como foul.

Madryn ganó con un gol de Santiago Postel.

Morón terminó con diez jugadores luego un codazo artero de Joaquín Livera sobre Nazareno Solís. Fue, en este caso, un acierto de Echevarría, que debió haber sido mucho más severo con Federico Recalde y Diego Martínez, ambos del local, que zafaron de milagro de sendas expulsiones luego de dos entradas durísimas.

La final por el segundo ascenso entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto será a ida y vuelta -se definirá en Chubut- y habrá alargue y penales en la revancha en caso de ser necesarios. Se jugarán el sábado 23 y el sábado 30 de noviembre.

El gol del triunfo de Deportivo Madryn

El gol de Santiago Postel, defensor central a préstamo en Deportivo Madryn desde Platense, que le está dando a su equipo el pase a la final del reducido por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.