Barranqueras | Caen «Las chicas del Termolar» por robar una moto

5 de octubre de 2025 Lectores: 11

Dos mujeres, apodadas «Las chicas del Termolar», fueron detenidas en Barranqueras por el hurto de una motocicleta. Las sospechosas habrían invitado a la víctima a tomar tereré para luego robarle el vehículo, que fue recuperado por la policía.

Un hombre de 29 años denunció el robo de su motocicleta Gilera Smash color rojo. Identificó a las autoras como Emilce Alejandra Rojas (23) y Antonella Ledesma (27), apodadas “Las chicas del Termolar” por su modus operandi.

Según la víctima, las sospechosas lo invitaron a compartir un tereré en una vivienda de la calle Gobernador Bosch. En un descuido del hombre, las mujeres se retiraron del lugar con la moto.

Ante la denuncia, la Policía detuvo a las mujeres en el domicilio señalado. Tras las investigaciones, lograron recuperar la motocicleta, que fue hallada en el barrio Papa Francisco, antes conocido como Emerenciano.

Las detenidas fueron trasladadas a la Comisaría Quinta Metropolitana. La causa fue caratulada como supuesto hurto y la investigación continúa para dilucidar todos los detalles del hecho.