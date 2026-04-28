Barcelona pone primera: ofrecerá 70 millones por Julián Alvarez pero el Atlético tiene otras pretensiones

Las ligas europeas atraviesan la recta final de la temporada y los clubes comienzan a planificar el mercado de pases de verano, que estará marcado por el Mundial. Entre los rumores más fuertes destaca el interés del Barcelona en Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, por quien el club catalán planea hacer una oferta concreta.

El atacante de la Selección Argentina es uno de los grandes anhelos de Hansi Flick, entrenador del Barcelona, quien lo visualiza como la pieza ideal para fortalecer el ataque y formar un tridente junto a Lamine Yamal y Raphinha.

El nombre de Álvarez lleva tiempo en el radar del Barcelona, que lo considera un refuerzo a largo plazo y el sucesor ideal de Robert Lewandowski, quien está próximo a cumplir 38 años y cuyo contrato finalizará en junio.

Según José Álvarez, periodista del programa español El Chiringuito, el Atlético de Madrid ha tasado a su goleador en 120 millones de dólares. En ese contexto, el Barcelona tiene previsto presentar una oferta inicial que oscilaría entre 70 y 75 millones de euros para iniciar las negociaciones en las próximas semanas.

El Atlético jugará este miércoles el partido de ida de las semifinales de la Champions League ante el Arsenal, equipo al que acaba de eliminar al Barcelona en cuartos de final gracias a la destacada actuación de Álvarez. El delantero fue clave en la serie, brillando especialmente en el primer partido en el Camp Nou con un golazo de tiro libre.

Aunque el foco principal del Atlético está puesto en avanzar a la final de la Liga de Campeones, se espera que las gestiones por la transferencia de Álvarez comiencen una vez finalizada la temporada, ya que actualmente no resulta lógico que el club negocie con su estrella.

El conjunto dirigido por Diego Simeone pagó al Manchester City 70 millones de dólares más 20 en variables a mediados de 2024 por Álvarez, quien buscaba mayor continuidad, opacado por la figura del noruego Erling Haaland en Inglaterra.

En España, la situación del jugador cambió drásticamente: bajo la dirección de Simeone, ha tenido el protagonismo y minutos que merece. En sus 107 partidos disputados lleva 48 goles y 17 asistencias.

Dada su importancia en el equipo, las negociaciones entre clubes serán complejas. Álvarez cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, aunque su deseo jugará un papel fundamental en cualquier acuerdo.

El delantero ha manifestado en varias ocasiones que está enfocado en su presente y feliz en el Atlético. En la conferencia de prensa previa al partido frente al Arsenal, desmintió los rumores que señalaban que estaba presionando para irse al Barcelona.

“Yo no puedo estar saliendo a aclarar o desmentir cualquier cosa que salga todo el tiempo. Trato de no darle mucha importancia a lo que dicen en las redes sociales, porque se empieza a hacer una pelota de mentiras muchas veces. No perder energía en eso. La energía tengo que guardarla para las cosas que me interesan a mí, en estar al cien por cien para ayudar al equipo”, declaró Álvarez antes del crucial encuentro en Madrid.